First Full-Fledged X-Ray Images Taken in Space

·2·Technology
First Full-Fledged X-Ray Images Taken in Space

Insoniyat kosmik tadqiqotlar tarixida ilk bor Yer orbitasida toʻlaqonli va diagnostik darajadagi rentgen suratlarini olishga muvaffaq boʻldi. Ushbu muhim ilmiy yutuq kelgusida Mars va boshqa uzoq sayyoralarga amalga oshiriladigan uzoq muddatli kosmik ekspeditsiyalar xavfsizligini taʼminlashda muhim qadam boʻlib xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur muvaffaqiyatli tajriba NASA va SpaceX koʻmagida Mayo klinikasi mutaxassisi Sheyna Gifford boshchiligidagi xalqaro olimlar guruhi tomonidan amalga oshirildi. Sinovlar SpaceX kompaniyasining Fram2 boshqariladigan kosmik missiyasi vaqtida bajarilgan boʻlib, bunda Yerning olis hududlari va sport musobaqalari uchun moʻljallangan ixcham hamda portativ rentgen tizimidan foydalanildi.

Kosmos va Yerdagi suratlar oʻrtasida farq topilmadi

Orbita sharoitida kosmonavtlar qoʻl, koʻkrak qafasi, qorin boʻshligʻi hamda turli buyumlarni, jumladan, smart-soatlarni parvozdan oldin va kosmosda turgan paytda suratga olishdi. Shundan soʻng mustaqil rentgenologlar tomonidan tahlil qilingan tasvirlar mutaxassislarni hayratda qoldirdi.

Mutaxassislarning xulosasiga koʻra, kosmosda olingan rentgen tasvirlarining sifati, kontrasti va aniqligi Yer sharoitida qilingan suratlardan aslo qolishmaydi. Ularning orasida hech qanday sezilarli farq aniqlanmagani ushbu texnologiyaning kosmik parvozlarda ishonchli ekanini amalda tasdiqladi.

Tibbiy diagnostika imkoniyatlari kengaymoqda

Maʼlumki, shu vaqtgacha kosmik kema va orbital stansiyalar boshqaruvidagi yagona tibbiy vizualizatsiya usuli ultratovush tekshiruvi (UZI) boʻlib qolayotgan edi. Biroq UZI tekshiruvi maxsus tayyorgarlikdan oʻtgan operatorning ishtirokini talab etishi bilan cheklangan.

Yangi sinovdan muvaffaqiyatli oʻtgan portativ rentgen apparatlari esa foydalanishda ancha soddaligi bilan ajralib turadi. Ular quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi:

  • Suyaklar sinishi va oʻpka kasalliklarini tezkor aniqlash;
  • Turli ichki jarohatlar va holatlarga tashxis qoʻyish;
  • Uskunalarni qismlarga ajratmasdan, ularning ichki shikastlari va nosozliklarini tekshirish.

Kelajakdagi uzoq ekspeditsiyalar uchun muhim ahamiyat

Mazkur tadqiqot ayniqsa kelgusida amalga oshiriladigan Mars ekspeditsiyalari uchun oʻta muhim ahamiyat kasb etadi. Qizil sayyoraga uyushtiriladigan safarlarda ekipaj aʼzolari jiddiy jarohat yoki kasallik yuzaga kelgan taqdirda zudlik bilan Yerga qaytish imkoniyatiga ega boʻlmaydi.

Tadqiqot mualliflarining taʼkidlashicha, boshqariladigan kosmik missiyalarning davomiyligi oshib borishi bilan oʻz-oʻzini tibbiy diagnostika qilish imkoniyati ekipaj xavfsizligining zaruriy elementiga aylanmoqda. Olingan natijalar esa ixcham rentgen tizimlari kelgusida uzoq kosmik safarlar uchun moʻljallangan standart jihozlar qatoridan joy olishi mumkinligini koʻrsatmoqda.

SpaceX-RaySpaceXNASAMedicine
Add Zamin.uz to GoogleRead "Zamin" on Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comments 0

Related news

LinkedIn Helps Users Fight Against AI SlopLinkedIn Helps Users Fight Against AI SlopToday, 23:27AI Industry Discovers a New UnicornAI Industry Discovers a New UnicornToday, 22:59Spotify Lets Users Add Personal Memories to TracksSpotify Lets Users Add Personal Memories to TracksToday, 22:55SpaceX Tests Starship Catch Mechanism in FloridaSpaceX Tests Starship Catch Mechanism in FloridaToday, 21:59Surging Demand for Forward-Deployed Engineers in the AI MarketSurging Demand for Forward-Deployed Engineers in the AI MarketToday, 21:55Nuclear Fusion Startup Commonwealth Fusion Systems Raises $1 BillionNuclear Fusion Startup Commonwealth Fusion Systems Raises $1 BillionToday, 21:55
AnnouncementsPartnership
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How to choose a card for daily expenses?
How to choose a card for daily expenses?
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Where should you work to increase your chances of getting a loan
Where should you work to increase your chances of getting a loan

Most read Technology news

NASA captures unusual phenomenon in the Black Sea from space
NASA captures unusual phenomenon in the Black Sea from space
Communicating with the Deceased via AI: Research Yields Unexpected Results
Communicating with the Deceased via AI: Research Yields Unexpected Results
World climate at risk: Probability of a “Super El-Nino” reaches 81 percent
World climate at risk: Probability of a “Super El-Nino” reaches 81 percent
Formation of new ocean crust observed live for the first time
Formation of new ocean crust observed live for the first time
Japanese Scientists Revolutionize Batteries: Lithium-Sulfur Battery Created
Japanese Scientists Revolutionize Batteries: Lithium-Sulfur Battery Created
Scientists discover atmosphere on an Earth-like planet for the first time
Scientists discover atmosphere on an Earth-like planet for the first time
Apple iPhone 18 Pro revealed in video for the first time: A revolution in camera and design
Apple iPhone 18 Pro revealed in video for the first time: A revolution in camera and design
Ubtech Unveils Hyper-Realistic U1 Robots with Human-Like Skin
Ubtech Unveils Hyper-Realistic U1 Robots with Human-Like Skin