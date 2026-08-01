Rivian-backed Also begins deliveries of its first electric bikes

·57·Technology
Rivian-backed Also begins deliveries of its first electric bikes

Elektr transport vositalari bozori ishtirokchisi Rivian tomonidan tashkil etilgan Also стартаpi bir necha oylik kechikishlardan soʻng oʻzining ilk TM-B rusumli elektr velosipedlarini xaridorlarga yetkazib berishni boshlashini eʼlon qildi. TechCrunch nashri xabar qilishicha, narxi 4,5 ming dollarni tashkil etuvchi Launch Edition maxsus turkumidagi velosipedlar ishlab chiqaruvchidan AQShdagi omborxonaga yoʻl olgan boʻlib, barcha buyurtmalar sentyabr oyiga qadar egalariga topshirilishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Also loyihasi dastlab 2022 yilda Rivian kompaniyasi ichida yashirin eksperiment sifatida boshlangan edi. Rivian bosh direktori RJ Scaringe ochiq tabiat qoʻynida hordiq chiqarishni xush koʻruvchilar uchun moʻljallangan elektr transport vositalari qatorini elektr velosiped bilan toʻldirish maqsadida ushbu gʻoyani oʻrganib chiqqan edi. Kompaniya bir necha yil davomida ishlanmalar ustida bosh qotirib, hatto dizaynning dastlabki bosqichida mashhur dizayner Jony Iveʼga tegishli LoveFrom agentligini ham jalb qilgan.

2025 yil mart oyida Rivian Also kompaniyasini mustaqil korxona sifatida ajratib chiqargan va Eclipse fondidan 105 million dollar miqdorida sarmoya jalb etilgan. Startap oʻzining ilk TM-B elektr velosipedini oʻsha yilning oktyabr oyida omma eʼtiboriga havola etgandi. Dastlab mahsulotni 2026 yilning bahorida sotuvga chiqarish rejalashtirilgan edi, biroq global taʼminot zanjiridagi uzilishlar sababli muddat iyul oyiga surilgandi.

Taʼminot zanjiridagi muammolar va mijozlar eʼtirozi

Kompaniya vakillarining maʼlum qilishicha, yetkazib berish muddatining oʻzgarishiga global taʼminot zanjirlaridagi jiddiy bosim sabab boʻlgan. Xomashyo va elektron komponentlarga boʻlgan talabning keskin ortishi TM-B velosipedlari uchun zarur boʻlgan asosiy qismlarni yetkazib berishda vaqtincha qiyinchiliklarni keltirib chiqargan. Shunga qaramay, muhandislik va ishlab chiqarish jamoalari xavfsizlik hamda sifat standartlaridan aslo voz kechmagan holda ishni jadallashtirgan.

Shu bilan birga, bir necha oylik kechikishlar xaridorlarning hafsalasini pir qilib, muloqot yetishmasligidan noroziliklarga sabab boʻldi. Reddit platformasining r/ALSOmicromobility boʻlimida foydalanuvchilar kompaniyaning aniq muddatlarni oʻz vaqtida yetkaza olmagani va yetarli darajada maʼlumot bermaganini qattiq tanqid qilishdi. Also rahbariyati aynan qaysi butlovchi qismlar kechikishga sabab boʻlganini oshkor qilishni istamagan boʻlsada, mijozlarga xizmat koʻrsatish vaqtida yuzaga kelgan ushbu muammolarni bartaraf etishga harakat qilmoqda.

Also kompaniyasining kelgusidagi ulkan rejalari

Also oʻzini oddiy velosiped ishlab chiqaruvchisi emas, balki keng qamrovli transport kompaniyasi sifatida koʻradi. Startap kelgusida Amazon uchun toʻrt gʻildirakli pedalli yuk tashish vositalarini ishlab chiqishni rejalashtirgan. Shuningdek, kompaniya DoorDash uchun avtonom yetkazib berish transport vositasi ustida ham ish olib bormoqda.

Biroq hozirgi bosqichda Also uchun eng asosiy vazifa — oʻzining ilk mahsuloti boʻlgan TM-B elektr velosipedlarini muvaffaqiyatli yetkazib berish va isteʼmolchilar bilan yuzaga kelgan ishonchsizlik muammolarini hal etishdan iborat.

RivianAlsoElectricBikeTM-BStartup
Add Zamin.uz to GoogleRead "Zamin" on Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comments 0

Related news

OnePlus 16 Flagship to Launch with 9000 mAh Battery and Ultra-Powerful ProcessorOnePlus 16 Flagship to Launch with 9000 mAh Battery and Ultra-Powerful ProcessorToday, 03:26China Proposed a New Method for Earth and Space SecurityChina Proposed a New Method for Earth and Space SecurityToday, 02:54Global Memory Shortage Begins to Affect MacBook Air SuppliesGlobal Memory Shortage Begins to Affect MacBook Air SuppliesToday, 02:50Sharp Drop in SpaceX Shares Cost Elon Musk 600 Billion DollarsSharp Drop in SpaceX Shares Cost Elon Musk 600 Billion DollarsToday, 02:29Sam Altman suggested slowing down artificial intelligence developmentSam Altman suggested slowing down artificial intelligence developmentToday, 01:59First Strong August Geomagnetic Storm Begins on EarthFirst Strong August Geomagnetic Storm Begins on EarthToday, 01:25
AnnouncementsPartnership
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How to choose a card for daily expenses?
How to choose a card for daily expenses?
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Where should you work to increase your chances of getting a loan
Where should you work to increase your chances of getting a loan

Most read Technology news

NASA captures unusual phenomenon in the Black Sea from space
NASA captures unusual phenomenon in the Black Sea from space
World climate at risk: Probability of a “Super El-Nino” reaches 81 percent
World climate at risk: Probability of a “Super El-Nino” reaches 81 percent
Formation of new ocean crust observed live for the first time
Formation of new ocean crust observed live for the first time
Japanese Scientists Revolutionize Batteries: Lithium-Sulfur Battery Created
Japanese Scientists Revolutionize Batteries: Lithium-Sulfur Battery Created
Scientists discover atmosphere on an Earth-like planet for the first time
Scientists discover atmosphere on an Earth-like planet for the first time
Apple iPhone 18 Pro revealed in video for the first time: A revolution in camera and design
Apple iPhone 18 Pro revealed in video for the first time: A revolution in camera and design
Toyota Announces Lifetime Warranty for EVs: Batteries Replaced for Free
Toyota Announces Lifetime Warranty for EVs: Batteries Replaced for Free
US shopper buys powerful gaming PC at record low price from store
US shopper buys powerful gaming PC at record low price from store