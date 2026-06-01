Doble alegría en el hogar de Davron Kabulov

Los días de alegría continúan en el hogar del conocido bloguero y presentador Davron Kabulov. El artista celebró el cumpleaños de su madre y su décimo aniversario de bodas junto a sus seres queridos.

En las imágenes difundidas en las redes sociales, se puede apreciar un ambiente festivo, felicitaciones sinceras y a la familia reunida. El hecho de que esta fecha fuera doblemente significativa para Davron Kabulov llamó especialmente la atención de sus seguidores.