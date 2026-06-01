William Saliba lesionado en la final de la Champions League

La noche de la final en Budapest se convirtió en una pesadilla para William Saliba. El defensa del Arsenal no solo perdió el trofeo de la Champions League, sino que también agravó una lesión, poniendo en riesgo su participación en la Copa del Mundo en Norteamérica. Así lo informa Goal.com informa .

El duelo entre Arsenal y PSG el sábado por la noche terminó de forma dramática. Los 120 minutos en el Puskas Arena finalizaron 1-1, y el club parisino ganó en la tanda de penaltis. Saliba jugó todo el partido, pero se supo que llegó al encuentro con una pequeña lesión.

Según Foot Mercato, el estado físico del defensa de 25 años empeoró debido a la alta presión durante el juego. Ahora, su participación en la Copa del Mundo con la selección francesa, que comienza el 11 de junio, está en duda. Esto podría ser una baja importante para Didier Deschamps.

El ambiente en el Arsenal es de desolación. Los pupilos de Mikel Arteta estuvieron muy cerca de una victoria histórica, pero un error de Gabriel y la lesión de Saliba arruinaron todo. El cuerpo médico trabaja ahora para recuperar al jugador en el menor tiempo posible.