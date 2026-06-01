Los preparativos de la selección nacional de Uzbekistán antes de la Copa del Mundo han comenzado a atraer la atención no solo de nuestro país, sino también de los medios internacionales. La cadena canadiense CBC News preparó un reportaje especial sobre la llegada de los jugadores uzbekos a Edmonton y los aficionados que los recibieron.

Honestamente, era difícil imaginar una escena así hace unos años. ¿Quién habría pensado que un canal importante como CBC News haría un reportaje sobre la selección nacional de Uzbekistán? Ahora, en vísperas de la Copa del Mundo, el fútbol uzbeko comienza a ser visible en el escenario internacional. Esto no es solo un reportaje, es una señal más de que el fútbol uzbeko ha alcanzado un nuevo nivel.

La selección nacional de Uzbekistán recibió una cálida bienvenida en el aeropuerto de Edmonton. Como se muestra en el vídeo, los aficionados recibieron al equipo con nuestra bandera nacional, balones de fútbol, regalos con emblemas de la UFA y trajes tradicionales. La presencia de niños esperando a los jugadores con la bandera de Uzbekistán añadió un toque especial de sinceridad al evento.

El reportaje de CBC News llevaba el título: “Uzbekistan soccer fans welcome team to Edmonton for friendly match”. Esto por sí solo demuestra el interés que despierta el encuentro en Canadá. Cabe destacar que no solo los uzbekos, sino también nuestros hermanos kirguisos y tayikos participaron en la recepción de nuestra selección. Esta escena demostró una vez más que los pueblos de Asia Central también están unidos a través del deporte.

Las imágenes muestran la bandera de Kirguistán junto a la bandera de Uzbekistán. Mujeres con trajes tradicionales, niños con banderas y familias esperando a los jugadores: todo esto tiene un significado más profundo que un simple partido deportivo. Para los compatriotas en el extranjero y los representantes de las naciones vecinas, la llegada de nuestra selección se ha convertido en una verdadera fiesta.

Abbosbek Fayzullayev también apareció en el reportaje. Se había anunciado previamente que expresó su gratitud en nombre de los jugadores por la atención de los aficionados. La participación de la joven estrella en la ceremonia de bienvenida en Edmonton, con la bandera de Uzbekistán ondeando detrás de él, fue un momento muy emotivo para los seguidores.

Sasha Raimova, presidenta de la Asociación Uzbeco-Canadiense, también compartió sus reflexiones en el reportaje de CBC News. Su aparición con traje tradicional y sus esfuerzos por transmitir la atmósfera que rodea a la selección nacional de Uzbekistán al público en general demuestran la actividad de la diáspora uzbeka en el extranjero. Tales iniciativas brindan apoyo moral a nuestra selección, haciendo que los jugadores sientan que no están solos, incluso en viajes largos.

El Commonwealth Stadium de Edmonton también fue destacado en el reportaje. La selección nacional de Uzbekistán disputará su próximo partido de prueba en este estadio, donde ondean banderas canadienses. Este partido se considera una de las etapas importantes de preparación para los pupilos de Fabio Cannavaro antes de la Copa del Mundo.

El partido amistoso entre Uzbekistán y Canadá comenzará el 2 de junio a las 06:00, hora de Taskent. A pesar de la hora temprana, está claro que los aficionados al fútbol de nuestro país esperan este choque con gran interés. Porque la atmósfera en torno a la selección nacional hoy es totalmente diferente: hay confianza, esperanza y, sobre todo, la historia de una clasificación para la Copa del Mundo.

Este reportaje reveló otra verdad importante. El fútbol uzbeko ya no es solo un tema para los aficionados locales. Nuestra selección está entrando en el escenario internacional, los canales extranjeros informan sobre ella y los aficionados en el extranjero los reciben con banderas en los aeropuertos. Esta es una escena típica del gran fútbol.

Por supuesto, el resultado en el campo es lo más importante. Pero el fútbol no se trata solo del marcador. Es emoción, unidad, orgullo nacional y una fuerza que une a millones de personas. La ceremonia de bienvenida en Edmonton lo demostró.

Ahora toda la atención está puesta en el partido contra Canadá. Los aficionados esperan una actuación valiente, disciplinada y segura por parte de los jugadores de Fabio Cannavaro. Esta cálida bienvenida en Edmonton sin duda servirá como motivación adicional para los jugadores.

La selección nacional de Uzbekistán está entrando ahora en el gran escenario. El reportaje de CBC News seguirá siendo uno de los eventos simbólicos en este camino. Porque estas imágenes dicen claramente una cosa: el fútbol uzbeko está ahora bajo los focos del mundo.