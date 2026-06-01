La selección nacional de Irán anuncia la convocatoria final para la Copa del Mundo

En vísperas del inicio de la Copa del Mundo de fútbol, que tiene la atención del mundo entero, el seleccionador de la selección nacional de Irán ha revelado la lista definitiva de los jugadores que representarán al país en la próxima competición. Los «Persas» viajan a este Mundial con una plantilla sólida compuesta por jugadores experimentados y estrellas del campeonato local.

A continuación, puede consultar la lista completa de los jugadores que representarán a Irán en la próxima Copa del Mundo:

Porteros

Entre los representantes de esta línea de responsabilidad, encontramos caras conocidas. La custodia de la portería ha sido confiada a los guardametas de los grandes clubes locales:

Alireza Beiranvand (Tractor)

Hossein Hosseini (Sepahan)

Payam Niazmand (Persepolis)

Defensas

La línea defensiva también cuenta con defensas físicamente fuertes y experimentados, que juegan principalmente en el campeonato iraní:

Shoja Khalilzadeh (Tractor)

Hossein Kanaani (Persepolis)

Ali Nemati (Foolad)

Daniyal Eiri (Malavan)

Ehsan Hajsafi (Sepahan)

Milad Mohammadi (Persepolis)

Saleh Hardani (Esteghlal)

Ramin Rezaeian (Foolad)

Centrocampistas

El núcleo de la selección nacional parece muy coherente. Jugadores creativos, tanto locales como expatriados, actuarán en el centro del campo y en las bandas:

Saman Ghoddos (Kalba)

Saeid Ezatolahi (Shabab Al Ahli)

Roozbeh Cheshmi (Esteghlal)

Amir Mohammad Razaghinia (Esteghlal)

Mohammad Ghorbani (Al Wahda, EAU)

Mehdi Ghayedi (Al Nasr, EAU)

Arya Yousefi (Sepahan)

Alireza Jahanbakhsh (Dender)

Mehdi Torabi (Tractor)

Mohammad Mohebi (Rostov)

Delanteros

El ataque del equipo sin duda causará dolores de cabeza a los defensas rivales. La línea de ataque está llena de jugadores curtidos en los campos europeos y goleadores que demuestran su habilidad en el campeonato de los EAU:

Mehdi Taremi (Olympiacos)

Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor)

Denis Dargohi (Standard)

Ali Alipour (Persepolis)

Shahriyar Moghanlou (Kalba)