Mientras la temporada de la Ligue 1 en Francia está en pleno apogeo, la influyente fuente de análisis futbolístico Transfermarkt ha publicado los valores de mercado actualizados de los jugadores. Según este ranking, el centrocampista ofensivo del PSG, Khvicha Kvaratskhelia, es reconocido como la estrella cuyo valor de transferencia ha aumentado más drásticamente en el campeonato francés.

Las significativas y brillantes actuaciones del talento georgiano para el club parisino han influido considerablemente en su valor en el mercado de fichajes: el precio del extremo ha subido la impresionante cifra de 50 millones de euros. Actualmente, el valor total de Khvicha asciende a 140 millones de euros.

Es gratificante ver que los tres primeros puestos están ocupados en su totalidad por representantes del gigante parisino. Los valores de transferencia de los talentosos centrocampistas del PSG, Vitinha y Joao Neves, también han aumentado en 30 millones de euros, colocándolos junto a Khvicha entre los jugadores más valiosos.

A continuación, puede consultar la lista de los 10 mejores jugadores de la Ligue 1 que han experimentado el mayor aumento en su valor de mercado esta temporada:

El top 10 de las estrellas que más se han revalorizado 1. Khvicha Kvaratskhelia (PSG) — 140 M€ (+ 50 M€) 2. Vitinha (PSG) — 140 M€ (+ 30 M€) 3. Joao Neves (PSG) — 140 M€ (+ 30 M€) 4. Desire Doue (PSG) — 120 M€ (+ 30 M€) 5. Warren Zaire-Emery (PSG) — 80 M€ (+ 20 M€) 6. Esteban Lepol (Rennes) — 35 M€ (+ 15 M€) 7. Willian Pacho (PSG) — 80 M€ (+ 10 M€) 8. Folarin Balogun (Monaco) — 40 M€ (+ 10 M€) 9. Mamadou Sangare (Lens) — 40 M€ (+ 10 M€) 10. Ismail Ganiu (Lens) — 20 M€ (+ 10 M€)

Fuente del análisis: Cabe destacar que 6 de los 10 jugadores en la lista son miembros del club de la capital, el PSG. Esto demuestra que el equipo parisino domina no solo en el campo, sino también en el mercado de fichajes en Francia. Al mismo tiempo, jóvenes talentos del Lens y del Rennes han logrado duplicar sus valores de mercado.