Hoy se celebran las elecciones a la presidencia del Real Madrid.

Dos candidatos compiten en el proceso de votación: Florentino Pérez y Enrique Riquelme . Durante la campaña electoral, ambos candidatos anunciaron sus grandes planes para el futuro del club.

Florentino Pérez reveló que planea nombrar a Jose Mourinho como entrenador principal si gana.

También prometió reforzar la plantilla fichando a jugadores como Michael Olise y Vitinha.

Enrique Riquelme declaró que traería a Jurgen Klopp como entrenador principal si gana las elecciones.

Su programa también incluye un plan para reforzar la línea ofensiva con Erling Haaland .

Cabe destacar que Florentino Pérez no había enfrentado una presión tan fuerte en elecciones anteriores.

Se dice que los dos últimos años sin títulos del equipo, la dimisión de Xabi Alonso, el ambiente interno del club y los desacuerdos entre los jugadores han afectado su reputación entre los aficionados.

Se espera que los resultados finales de las elecciones se anuncien mañana.