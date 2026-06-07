Pérez y Riquelme luchan por el liderazgo del club

·70·Deportes
Pérez y Riquelme luchan por el liderazgo del club

Hoy se celebran las elecciones a la presidencia del Real Madrid.

Dos candidatos compiten en el proceso de votación: Florentino Pérez y Enrique Riquelme . Durante la campaña electoral, ambos candidatos anunciaron sus grandes planes para el futuro del club.

Florentino Pérez reveló que planea nombrar a Jose Mourinho como entrenador principal si gana.

También prometió reforzar la plantilla fichando a jugadores como Michael Olise y Vitinha.

Enrique Riquelme declaró que traería a Jurgen Klopp como entrenador principal si gana las elecciones.

Su programa también incluye un plan para reforzar la línea ofensiva con Erling Haaland .

Cabe destacar que Florentino Pérez no había enfrentado una presión tan fuerte en elecciones anteriores.

Se dice que los dos últimos años sin títulos del equipo, la dimisión de Xabi Alonso, el ambiente interno del club y los desacuerdos entre los jugadores han afectado su reputación entre los aficionados.

Se espera que los resultados finales de las elecciones se anuncien mañana.

Florentino PérezReal MadridJosé MourinhoEnrique RiquelmeJürgen Klopp
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Deschamps responde a las críticas sobre el estilo de juego de FranciaDeschamps responde a las críticas sobre el estilo de juego de FranciaHoy, 17:26Nuestros atletas de taekwondo ganan dos medallas de bronce en el Grand Prix de RomaNuestros atletas de taekwondo ganan dos medallas de bronce en el Grand Prix de RomaHoy, 17:18Ronaldo establece un récord financiero sin precedentes en la historia del deporteRonaldo establece un récord financiero sin precedentes en la historia del deporteHoy, 15:52Pep Guardiola habla sobre su sueño de jugar al golf con Michael Jordan...Pep Guardiola habla sobre su sueño de jugar al golf con Michael Jordan...Hoy, 14:36Rechazo para el Tottenham: Brighton exige 50 millones de libras por su defensaRechazo para el Tottenham: Brighton exige 50 millones de libras por su defensaHoy, 13:32
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
¿Por qué Harry Kane falló el penalti? Se destapa el "juego sucio"
¿Por qué Harry Kane falló el penalti? Se destapa el "juego sucio"
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)