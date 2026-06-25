Jurgen Klopp insinúa un posible regreso a los banquillos

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Jurgen Klopp insinúa un posible regreso a los banquillos

El exentrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, ha compartido reflexiones interesantes sobre la posibilidad de retomar su carrera como entrenador en un futuro cercano. Considerado uno de los técnicos más prestigiosos del mundo, el alemán ocupa actualmente un cargo administrativo en el sistema Red Bull, pero la comunidad futbolística espera con ansias su regreso a la banda. Así lo informa Goal.com.

En una entrevista concedida al prestigioso diario italiano Gazzetta dello Sport, Klopp habló sobre sus planes futuros y los rumores vinculados al Real Madrid. A la pregunta de los periodistas sobre si alguna vez recibió una oferta del equipo madrileño, respondió con cautela. Klopp evitó la cuestión para mantener el secreto profesional.

El Real Madrid y las perspectivas como entrenador

Al responder a las preguntas sobre el Real Madrid, Klopp subrayó que no es el momento adecuado para discutir este tema. «Si respondiera a esta pregunta ahora, todo lo que he dicho hasta ahora quedaría anulado. Jose está allí y todo está bien. Por lo tanto, no haré comentarios», respondió el especialista alemán. Según Goal.com, el club madrileño ya ha firmado contrato con Jose Mourinho hasta 2029.

No obstante, la respuesta de Klopp a la pregunta de si había puesto punto final a su carrera como entrenador despertó la esperanza de muchos. «Me entreno todos los días en el gimnasio... Bromas aparte, ya veremos (we'll see)», añadió. Estas palabras indican que la posibilidad de regresar al fútbol de élite sigue vigente.

Nuevo cargo y rica experiencia

Actualmente, Jurgen Klopp se desempeña como jefe global de fútbol de la compañía Red Bull. El especialista, que comenzó sus funciones en enero de 2025, se encarga del desarrollo estratégico, el sistema de scouting y el asesoramiento a entrenadores de clubes como el RB Leipzig y el Red Bull Salzburg. Su contrato con la empresa se extiende hasta 2029.

La trayectoria de Klopp como entrenador ha sido sumamente exitosa. Ganó dos veces la Bundesliga con el Borussia Dortmund, y alcanzó la gloria en la Premier League y la Champions League con el Liverpool. Esta vasta experiencia lo convierte en el entrenador soñado para cualquier club top.

Para los aficionados al fútbol en Uzbekistán, el regreso de Klopp sería una gran noticia, ya que su estilo de «gegenpressing » y su apasionada escuela de entrenamiento tienen muchos seguidores en el país. Aunque por ahora se encuentra en la gestión administrativa, cada una de sus declaraciones sigue siendo el centro de atención de la prensa deportiva mundial.

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