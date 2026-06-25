Samsung presenta el nuevo Galaxy A27 5G: chip Snapdragon y soporte a largo plazo

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Samsung presenta el nuevo Galaxy A27 5G: chip Snapdragon y soporte a largo plazo

El gigante tecnológico surcoreano Samsung actualiza su popular línea de dispositivos de gama media. La compañía ha presentado oficialmente el smartphone Galaxy A27 5G. Este modelo se diferencia significativamente de sus predecesores no solo en apariencia, sino también en sus capacidades técnicas internas. La característica principal del dispositivo es su suministro de actualizaciones de software durante muchos años. Así lo informa Ixbt.com.

El smartphone está equipado con una pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas que admite una frecuencia de actualización de 120 Hz. Los ingenieros de Samsung han prestado especial atención al diseño: los marcos alrededor de la pantalla se han reducido y, en lugar de la antigua muesca en forma de gota, se ha optado por un moderno agujero circular para la cámara frontal. Este cambio otorga al dispositivo un aspecto más premium.

Novedades técnicas y rendimiento

Una de las actualizaciones más importantes del modelo Galaxy A27 5G es la elección del procesador. Según ixbt.com, Samsung ha dejado de lado sus chips Exynos propios para pasar a la plataforma Snapdragon 6 Gen 3 de 4 nm. Este cambio permite aumentar el rendimiento entre un 10 y un 20 % en comparación con el chip Exynos 1380 del modelo Galaxy A26, lo que garantiza un funcionamiento estable en juegos y aplicaciones complejas.

En cuanto al sistema de cámaras, el dispositivo mantiene el trío tradicional. El módulo principal consta de un sensor de 50 megapíxeles, acompañado por una cámara ultra gran angular de 5 megapíxeles y un objetivo macro de 2 megapíxeles. Para los amantes de los selfies, se ha incluido una cámara frontal de 12 megapíxeles. Aunque el número de píxeles no sea récord, se espera que el nuevo procesador mejore la calidad del procesamiento de imágenes.

Nivel de protección y software

Se ha producido un cambio inesperado en el sistema de protección del dispositivo. El modelo Galaxy A27 5G cuenta con protección contra el polvo y el agua bajo el estándar IP64. Este es un indicador ligeramente inferior al estándar IP67 del año pasado, lo que significa que el smartphone ya no está diseñado para sumergirse completamente, sino más bien para resistir salpicaduras.

Sin embargo, Samsung ha alegrado a los usuarios en materia de software. La compañía promete 6 años de actualizaciones mayores de Android y el mismo periodo de actualizaciones de seguridad para este modelo. Este es un factor fundamental y muy poco común en smartphones de gama media, que permite al usuario utilizar el dispositivo durante mucho tiempo.

Se planea que las ventas del smartphone comiencen el 3 de julio. Se ofrecerán varias opciones de color para los compradores:

  • Negro
  • Azul
  • Verde claro
  • Rosa claro

Existen tres configuraciones de capacidad de memoria: 6/128 GB, 8/128 GB y 8/256 GB. El dispositivo está equipado con una batería de 5000 mAh y admite carga rápida de 25 W. Aunque Samsung aún no ha anunciado el precio exacto del nuevo modelo, se espera que aparezca en los puntos de venta minoristas en los próximos días.

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Abror Shuhratov
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