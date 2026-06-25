Movimiento inesperado del Chelsea: los londinenses fichan a un defensa pretendido por el Inter por 55 millones de euros

El Chelsea de Londres está cerca de cerrar un nuevo acuerdo impactante en el mercado de transferencias. Los «Blues» se han impuesto en la lucha por el talento del Atalanta, Marco Palestra, seguido durante mucho tiempo por el Inter de Milán. Según Goal.com, el club londinense está dispuesto a pagar 55 millones de euros (aproximadamente 47 millones de libras) por el defensa de 21 años. Así lo informa .

El aspecto relevante de este traspaso es que Palestra se espera que sea la primera contratación en la era del nuevo entrenador del Chelsea, Xabi Alonso. Aunque el club no ha anunciado oficialmente el cambio de técnico, las fuentes subrayan que el especialista español ha dado personalmente su visto bueno al fichaje. La polivalencia de Palestra, capaz de jugar con confianza tanto en la banda derecha como en la izquierda, encaja perfectamente en los esquemas tácticos de Alonso.

De la academia del Inter a estrella del Atalanta

Marco Palestra nació en 2005 en Buccinasco, cerca de Milán. Curiosamente, comenzó su carrera en la academia del Inter, pero un año después llamó la atención de los ojeadores del Atalanta y se unió al club de Bérgamo. El futbolista, que inicialmente jugaba como centrocampista por la banda izquierda, fue trasladado al lateral derecho en la temporada 2021-22, posición en la que mostró sus mejores cualidades.

Tras pasar la temporada pasada cedido en el Cagliari, Palestra fue considerado uno de los mejores defensores de la Serie A. Su alta velocidad, capacidad de sumarse al ataque y disciplina defensiva atrajeron la atención de varios grandes de Europa. Especialmente, sus 10 asistencias en una sola temporada en categorías juveniles demuestran su gran potencial ofensivo.

¿Por qué el Chelsea?

La directiva del Chelsea continúa su estrategia de invertir en futbolistas jóvenes y prometedores. Un lateral moderno como Palestra puede potenciar significativamente el estilo de juego del equipo. Puede moverse con libertad tanto en esquemas de tres como de cuatro defensores, lo que crea amplias posibilidades tácticas para el cuerpo técnico.

El Inter intentó durante mucho tiempo recuperar a su canterano, pero financieramente no pudo igualar la suma ofrecida por el Chelsea. Los londinenses aceleraron las negociaciones y lograron dejar atrás al club italiano en la carrera por el traspaso. Actualmente, las partes están acordando las últimas cláusulas del contrato y se espera un anuncio oficial en los próximos días.

Este traspaso podría ser una gran pérdida para la Serie A, ya que Palestra era visto como una de las futuras estrellas principales del fútbol italiano. Para el Chelsea, esto no es solo un refuerzo de la plantilla, sino otro movimiento exitoso para arrebatar un jugador talentoso a sus competidores.