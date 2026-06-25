Antonio Conte regresa al mando de la selección de Italia

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Antonio Conte regresa al mando de la selección de Italia

La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) ha decidido confiar en una cara conocida para sacar a la selección nacional de la profunda crisis de los últimos años. Tras un largo paréntesis, el experimentado Antonio Conte retomará sus funciones como seleccionador de los «Azzurri». Este nombramiento se considera un paso estratégico para restaurar el prestigio de los cuatro veces campeones del mundo y devolverlos a la escena futbolística global. Así lo informa Goal.com.

Según la información de La Gazzetta dello Sport, se espera que Conte firme un contrato de cuatro años orientado al largo plazo, no a corto plazo. Este acuerdo abarcará el periodo hasta la Copa del Mundo de 2030, que será organizada por España, Portugal y Marruecos. La directiva de la federación ha decidido renunciar a las soluciones temporales para garantizar la estabilidad del equipo.

Objetivo estratégico y plan a largo plazo

Los fracasos del fútbol italiano, especialmente el riesgo de haberse perdido tres Copas del Mundo consecutivas (la última tras la derrota en el play-off contra Bosnia y Herzegovina), exigen cambios sistémicos. Antonio Conte es visto no solo como un entrenador táctico, sino como alguien capaz de cambiar la mentalidad de los jugadores y toda la cultura del fútbol. El plazo de cuatro años le permitirá aplicar plenamente su rigurosa metodología.

Lo curioso es que el regreso del entrenador no solo es apoyado por la federación, sino también por los principales clubes de la Serie A. Para los clubes, Conte representa una «garantía de entrega total». Se espera que su capacidad para sacar el máximo potencial de cada jugador eleve los estándares en todo el sistema futbolístico del país, lo que también tendrá un impacto positivo en el nivel de la liga nacional.

La selección de Italia no es desconocida para Antonio Conte. Su trayectoria en la Eurocopa 2016 sigue siendo muy valorada por muchos especialistas. En aquel entonces, llevó a un equipo que no era muy fuerte en plantilla hasta los cuartos de final, venciendo a España en el camino y complicando a Alemania hasta la tanda de penaltis. Según Goal.com, su salida en aquel momento dejó un gran vacío en el equipo.

Un nuevo desafío y el camino hacia 2030

El especialista de 56 años dejó recientemente el club Napoli. Aunque ganó el Scudetto y la Supercopa con los napolitanos, admitió que el proyecto había llegado a su fin y que se había vuelto difícil mantener la unidad en el equipo. Ahora, toda su atención se centrará en la selección nacional. Las principales tareas asignadas a Conte son las siguientes :

  • Restaurar la disciplina estricta y el espíritu ganador en la selección;
  • Integrar gradualmente a los talentos de la nueva generación en el equipo principal;
  • No solo lograr la clasificación para la Copa del Mundo 2030, sino participar en ella como un candidato principal al título.
Los aficionados italianos esperan que con el regreso de Conte vuelvan los «años dorados» de la selección. Su carácter intransigente y su inteligencia táctica son valorados como las herramientas más adecuadas para devolver a Italia a la élite.

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