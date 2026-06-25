Agente portugués sobre Ronaldo: «La verdadera prueba comienza después de Uzbekistán»

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Agente portugués sobre Ronaldo: «La verdadera prueba comienza después de Uzbekistán»

El agente de fútbol portugués Paulo Barboza expresó opiniones tajantes sobre Cristiano Ronaldo tras el encuentro PortugalUzbekistán, disputado en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

El delantero de 41 años anotó un doblete en este partido, contribuyendo significativamente a la amplia victoria del Portugal por 5-0. Asimismo, Ronaldo puso fin a una racha de 10 partidos sin marcar en Mundiales y Eurocopas con la selección.

Después del encuentro, Cristiano declaró: «¡He vuelto!». Sin embargo, Paulo Barboza mostró escepticismo ante estas palabras.

« ¿Ha vuelto contra Uzbekistán? Entonces, ¿dónde estaba antes? ¿Y en los últimos 10 partidos importantes? Me refiero específicamente a los encuentros en los Mundiales y Eurocopas ».

« En esos partidos, Cristiano no pudo ayudar seriamente a la selección con goles. No marcó contra Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2022, ni contra Francia en los cuartos de final de la Euro 2024 », afirmó el agente.

Aunque Barboza reconoció el éxito de Ronaldo contra Uzbekistán, destacó que le esperan desafíos mucho más serios.

« Ahora resulta que ha vuelto en el partido contra Uzbekistán. Está bien, me alegro por él. Pero no hay que olvidar los torneos importantes anteriores. Ahora esperemos el partido contra Colombia », dijo.

Durante la entrevista, se le preguntó al agente qué tan importante es para Ronaldo marcar más goles que Lionel Messi en este Mundial. Actualmente, Messi ha anotado cinco goles en el torneo.

Barboza afirmó que las ambiciones personales de Cristiano son conocidas por todos y lo comparó con la leyenda portuguesa Eusébio.

« Tuvimos a Eusébio. Participó en un solo Mundial, en 1966, y marcó nueve goles. Ronaldo lo superó ayer y ahora tiene 10 goles. Pero alcanzó este resultado a lo largo de seis Mundiales. Todo queda claro al comparar », señaló el especialista.

Basándose en los resultados actuales, Paulo Barboza incluyó a Kylian Mbappé, Lionel Messi, Harry Kane y Lamine Yamal entre los principales candidatos al Balón de Oro. También mencionó que habría que observar el estado de Neymar tras su regreso a los campos.

A la pregunta de si Ronaldo podría entrar en esta lista, el agente respondió negativamente.

« No creo que Ronaldo sea un candidato serio para este premio. Por supuesto, en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Pero en nuestro grupo ya no quedan rivales del nivel de Uzbekistán. Su capacidad para marcar en los próximos partidos es una gran incógnita », dijo Barboza.

Actualmente, Portugal ocupa el segundo lugar del grupo K con 4 puntos. Uzbekistán, sin puntos, se encuentra en la última posición.

En la jornada decisiva de la fase de grupos, Portugal se enfrentará a Colombia, mientras que la selección de Uzbekistán medirá fuerzas contra la República Democrática del Congo.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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