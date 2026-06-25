Neymar rompe en llanto tras su debut en el Mundial 2026

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Neymar rompe en llanto tras su debut en el Mundial 2026

El delantero de la selección brasileña, Neymar, compartió sus emociones tras su primer partido en la Copa del Mundo 2026.

El futbolista de 33 años ingresó al campo en el minuto 76 en sustitución de Matheus Cunha durante el tercer partido de la fase de grupos contra Escocia. Tras una larga pausa y una lesión, estos minutos tuvieron un significado especial para Neymar en su regreso al mundial.

El jugador afirmó que no pudo contener sus emociones después del encuentro.

«Sí, lloré en el vestuario. Gracias a Dios, puedo volver a ayudar a mi país. Estoy muy feliz por ello», citó el reconocido insider Fabrizio Romano.

La selección de Brasil derrotó cómodamente a Escocia por 3-0 en este encuentro. Vinicius Junior anotó un doblete y Matheus Cunha marcó el otro gol.

Tras esta victoria, Brasil terminó la fase de grupos en primer lugar con 7 puntos, asegurando su pase a los play-offs.

Neymar disputó sus primeros minutos en el Mundial 2026 precisamente en el duelo contra Escocia tras recuperarse de su lesión. Su regreso es un hecho fundamental para Brasil antes de la fase eliminatoria.

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Shuhrat Razzakov
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