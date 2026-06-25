Tesla deberá responder nuevamente ante la justicia tras un trágico accidente de tráfico ocurrido en el estado de Texas, EE. UU. Los familiares de Marta Avila, de 76 años y víctima fatal del accidente, presentaron una demanda acusando al fabricante de vehículos eléctricos de presentar fallos técnicos. Este suceso ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la seguridad de los sistemas Autopilot y la responsabilidad del conductor. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según los detalles del suceso, un Tesla Model 3 circulaba a alta velocidad cuando ocurrió el accidente. El conductor, Michael Butler, afirmó en sus declaraciones iniciales que el vehículo estaba bajo el control del sistema de asistencia a la conducción (Autopilot) en el momento del impacto. Sin embargo, los directivos y expertos de Tesla rechazaron categóricamente esta afirmación, informando que el sistema no estaba activo en ese momento.

¿Fallo técnico o factor humano?

En la demanda presentada por la hija y el cónyuge de la fallecida, no solo se acusa al conductor Butler, sino también directamente a la empresa Tesla. Los demandantes sostienen que el diseño del vehículo presenta defectos graves que no garantizaron la seguridad en situaciones de emergencia. Según la oficina del sheriff del condado de Harris, el conductor no estaba bajo los efectos del alcohol y cooperó plenamente con la investigación.

Según informa la publicación ixbt.com, el director de Tesla, Elon Musk, y el jefe del departamento de AI de la empresa, Ashok Elluswamy, criticaron estas acusaciones. En una publicación en redes sociales, Elon Musk explicó que a la velocidad registrada por las cámaras (117 km/h), el sistema Autopilot y las funciones FSD (Full Self-Driving) no operarían de esa manera.

Los representantes de la empresa señalan que los archivos log y los datos de la computadora de a bordo indican que el conductor desactivó el sistema o tomó el control total poco antes del accidente. Legalmente, esto podría trasladar la responsabilidad de la empresa al conductor. No obstante, en la práctica judicial de EE. UU., estos casos suelen concluir con decisiones que atribuyen cierto grado de responsabilidad al fabricante.

Mientras el número de modelos Tesla aumenta también en el mercado automotriz de Uzbekistán, este tipo de disputas técnicas deben servir como una lección importante para los conductores locales. Por muy perfectos que sean los sistemas de asistencia modernos, no eximen al conductor de estar alerta. Se espera que este proceso judicial influya en los estándares internacionales para los sistemas de conducción autónoma en el futuro.

El caso judicial sigue en curso y las partes continúan presentando sus pruebas. Si Tesla logra demostrar la perfección de sus sistemas, será otra victoria para la compañía; de lo contrario, el gigante del vehículo eléctrico podría verse obligado a pagar millones de dólares en indemnizaciones.