El defensa de la selección española y del FC Barcelona, Pau Cubarsí, afirmó que jugar contra Lionel Messi en la final de la Copa del Mundo es uno de sus mayores sueños.

La estrella de la selección argentina defendió los colores del FC Barcelona durante muchos años, convirtiéndose en uno de los mejores futbolistas de la historia del club. Para Cubarsí, Messi ha sido un ídolo y un modelo desde su infancia.

«Jugar contra Messi en una final del Mundial sería un verdadero sueño. En primer lugar, significaría que estoy participando en una final. Por lo tanto, tendría la oportunidad de luchar por ser campeón del mundo.

Y si el rival fuera Messi, sería la realización de mis sueños de niño», dijo Cubarsí.

El joven defensa destacó que el futbolista argentino también ocupa un lugar especial en su familia.

«Por supuesto, Messi es mi ídolo. Toda mi familia es aficionada al FC Barcelona. He crecido viéndolo como nuestro héroe y nuestro modelo. Me gustaría mucho conocerlo en persona», dijo el futbolista español.

También se le preguntó a Cubarsí sobre las posibilidades de España de lograr la victoria en un partido contra la Argentina liderada por Messi.

«Es el objetivo claro que buscamos. Es precisamente en ese camino en el que estamos trabajando», respondió el defensa del FC Barcelona.

De este modo, si España y Argentina se encuentran en la final, Cubarsí no solo tendrá la oportunidad de luchar por el campeonato, sino también de enfrentarse a su ídolo de la infancia.