Cubarsí sueña con enfrentarse a Messi en la final del Mundial

·11·Deportes
Cubarsí sueña con enfrentarse a Messi en la final del Mundial

El defensa de la selección española y del FC Barcelona, Pau Cubarsí, afirmó que jugar contra Lionel Messi en la final de la Copa del Mundo es uno de sus mayores sueños.

La estrella de la selección argentina defendió los colores del FC Barcelona durante muchos años, convirtiéndose en uno de los mejores futbolistas de la historia del club. Para Cubarsí, Messi ha sido un ídolo y un modelo desde su infancia.

«Jugar contra Messi en una final del Mundial sería un verdadero sueño. En primer lugar, significaría que estoy participando en una final. Por lo tanto, tendría la oportunidad de luchar por ser campeón del mundo.

Y si el rival fuera Messi, sería la realización de mis sueños de niño», dijo Cubarsí.

El joven defensa destacó que el futbolista argentino también ocupa un lugar especial en su familia.

«Por supuesto, Messi es mi ídolo. Toda mi familia es aficionada al FC Barcelona. He crecido viéndolo como nuestro héroe y nuestro modelo. Me gustaría mucho conocerlo en persona», dijo el futbolista español.

También se le preguntó a Cubarsí sobre las posibilidades de España de lograr la victoria en un partido contra la Argentina liderada por Messi.

«Es el objetivo claro que buscamos. Es precisamente en ese camino en el que estamos trabajando», respondió el defensa del FC Barcelona.

De este modo, si España y Argentina se encuentran en la final, Cubarsí no solo tendrá la oportunidad de luchar por el campeonato, sino también de enfrentarse a su ídolo de la infancia.

Pau CubarsíLionel MessiBarcelonaEspañaArgentina
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Georgina revela el secreto de Ronaldo: «Podría jugar hasta los 50 años»Georgina revela el secreto de Ronaldo: «Podría jugar hasta los 50 años»Hoy, 23:08Mourinho pide dos fichajes más a la directiva del RealMourinho pide dos fichajes más a la directiva del RealHoy, 22:43José Mourinho revela por qué fue despedido del Tottenham: el secreto sobre Son y la finalJosé Mourinho revela por qué fue despedido del Tottenham: el secreto sobre Son y la finalHoy, 22:38Pedri opina sobre el posible fichaje de Julian Alvarez por el FC BarcelonaPedri opina sobre el posible fichaje de Julian Alvarez por el FC BarcelonaHoy, 22:37Revolución en los play-offs: la FIFA quiere cambiar la regla de la tanda de penaltisRevolución en los play-offs: la FIFA quiere cambiar la regla de la tanda de penaltisHoy, 22:37Bomba de traspasos: ¡Fenerbahce quiere apostar 3 estrellas y millones por Shomurodov!Bomba de traspasos: ¡Fenerbahce quiere apostar 3 estrellas y millones por Shomurodov!Hoy, 22:37
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán