Georgina revela el secreto de Ronaldo: «Podría jugar hasta los 50 años»

Georgina Rodriguez, la pareja de Cristiano Ronaldo, habló sobre cómo la estrella portuguesa mantiene una alta motivación y una fuerte pasión por el fútbol incluso a los 41 años.

Georgina comenta que a veces le recuerda a Ronaldo que ya ha logrado todos los grandes éxitos y le sugiere disfrutar más de la vida. Sin embargo, para el futbolista, la lucha en el campo no es solo un trabajo, sino que sigue siendo una parte fundamental de su vida.

«A menudo le digo a Cristiano: “Ya lo tienes todo, ahora disfrutemos un poco más de la vida”.

Y él me responde: “Vosotras sois todo para mí, pero el fútbol es mi pasión»», dijo Georgina.

Señaló que el amor y la pasión de Ronaldo por el fútbol se han mantenido prácticamente intactos desde los primeros días en que se conocieron.

«Lo más sorprendente es que su pasión por el fútbol es hoy la misma que el día que lo conocí. Nunca se guarda nada», añadió.

Georgina también respondió a las preguntas sobre cuándo finalizará Ronaldo su carrera, afirmando que el delantero portugués es capaz de permanecer en el campo durante muchos años más.

«La gente le pregunta cuándo se retirará. Para ser sincera, podría jugar hasta los 50 años», dijo Rodriguez.

Cabe recordar que Cristiano Ronaldo tiene actualmente 41 años y participa en la Copa del Mundo 2026 con la selección de Portugal. Ha logrado marcar 2 goles en los dos primeros partidos del torneo.

De este modo, la edad es solo un número: el principal «combustible» de Ronaldo sigue siendo su inagotable pasión por el fútbol.