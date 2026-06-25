Arsenal inicia negociaciones con Bruno Guimaraes para reforzar su plantilla

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Arsenal inicia negociaciones con Bruno Guimaraes para reforzar su plantilla

El club londinense Arsenal tiene como objetivo reforzar significativamente su plantilla ante la apertura del mercado de fichajes de verano. Se ha dado a conocer que los Gunners han establecido los primeros contactos para incorporar a Bruno Guimaraes, centrocampista del Newcastle United. El equipo de Mikel Arteta ha iniciado negociaciones con los representantes del futbolista brasileño. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según el Daily Mail, la directiva del Arsenal está tomando pasos serios para el traspaso del pivote de 28 años. Arteta busca un jugador experimentado que pueda proporcionar estabilidad de alto nivel y control del balón en la medular. Guimaraes es visto como el candidato que cumple exactamente con esos requisitos.

La directiva del Newcastle United no tiene intención de dejar marchar a su líder, aunque se preparan para una posible oferta oficial del Arsenal. Bruno Guimaraes está explorando actualmente las opciones disponibles en el mercado a través de agentes brasileños. A pesar de que el futbolista se encuentra participando en torneos internacionales con su selección, las conversaciones sobre su futuro no se han detenido.

Competencia en el centro del campo

Desde que llegó al Newcastle procedente del Lyon, Guimaraes ha demostrado ser uno de los mejores centrocampistas del campeonato inglés. Su capacidad de lectura de juego y su disciplina defensiva encajan perfectamente en el sistema táctico de Mikel Arteta. A pesar de que su contrato vigente con el Newcastle dura dos años más, el deseo del jugador de pasar a un equipo contendiente al título podría jugar un papel decisivo en el traspaso.

Según información de Goal.com, el Arsenal no pretende limitarse solo al centro del campo. El club también planea reforzar su línea de ataque. En la lista de los londinenses también figura la joven estrella del Aston Villa, Morgan Rogers. Sin embargo, el hecho de que el club de Birmingham exija más de 100 millones de libras esterlinas por su jugador podría complicar este fichaje.

El Arsenal entiende que es necesario renovar la plantilla para continuar con su exitoso camino de la temporada pasada y defender el título la próxima campaña. La llegada de jugadores experimentados como Bruno Guimaraes daría sin duda una gran ventaja al equipo, no solo en la liga doméstica, sino también en la Champions League. Se espera que en las próximas semanas se envíe una oferta oficial al Newcastle.

ArsenalNewcastleBruno GuimaraesFichajesPremier League
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Nodirbek Razzokov
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