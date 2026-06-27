Cinco equipos más clasificados para los play-offs del Mundial 2026

El sitio oficial de la FIFA ha anunciado los nombres de otras cinco selecciones nacionales clasificadas para la fase de eliminación directa de la Copa del Mundo 2026.

Tras los resultados de la última jornada, las selecciones de Portugal, Inglaterra, Egipto, Ghana y Paraguay consiguieron su pase a los octavos de final. Cada uno de estos equipos sumó 4 puntos en la fase de grupos, resultado suficiente para continuar en el torneo.

De este modo, aumenta el número de equipos que participarán en la fase de play-offs del campeonato mundial.

Asimismo, se han definido otros dos enfrentamientos de los octavos de final que hasta ahora eran desconocidos.

La selección de Alemania se enfrentará a Paraguay. Por su parte, Francia se medirá contra Suecia en la siguiente ronda.

Ahora los aficionados pueden esperar partidos de play-off intensos y decisivos. En esta etapa, cualquier error puede provocar la eliminación del equipo.