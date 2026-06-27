¡Drama en el Grupo G! Bélgica y Egipto logran su pase a la fase final

·58·Deportes
¡Drama en el Grupo G! Bélgica y Egipto logran su pase a la fase final

La decisiva 3ª jornada de la Copa del Mundo ha entrado en su fase más intensa. Los partidos del último grupo G han concluido y los nombres de los dos equipos afortunados que pasan a la siguiente ronda son oficiales.

Empate disputado entre Egipto e Irán

La selección de Egipto se enfrentó a Irán, logrando un empate que les otorga 5 puntos y el pase a la fase final.

El encuentro comenzó con goles muy rápidos. Apenas en el minuto 5, Saber abrió el marcador para Egipto, pero poco después, en el minuto 14, Rezaeian restableció el equilibrio para Irán — 1:1. No se vieron más goles en este intenso y emocionante partido.

Alineaciones de los equipos:

  • Egipto: Shobeyr, Hani, Abdelmonem, Rabia, Aboul-Fetouh, Saber, Lasheen, Zizo, Salah, Ashour, Trezeguet.

  • Irán: Beiranvand, Rezaeian, Kanaani, Khalilzadeh, Nemati, Mohammadi, Ghorbani, Ghoddos, Ezatolahi, Taremi, Mohebi.

Festival de goles de Bélgica: Nueva Zelanda no tuvo piedad

En el otro partido del grupo, la selección de Bélgica mostró su verdadero poder. Los «Diablos Rojos» hicieron llover goles sobre la portería de Nueva Zelanda, ganando con un contundente 5:1 y clasificándose a la fase final como primeros de grupo.

Leandro Trossard anotó un doblete (minutos 28, 50), mientras que Kevin De Bruyne (66), Romelu Lukaku (86) y Sa también marcaron. El único gol de consuelo para Nueva Zelanda fue obra de Just en el minuto 84.

Alineaciones de los equipos:

  • Nueva Zelanda: Crocombe, Payne, Surman, Bindon, Cacace, Stamenic, Bell, Thomas, Just, Singh, Wood.

  • Bélgica: Courtois, Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper, Tielemans, Vanaken, De Bruyne, Trossard, Doku, De Ketelaere.

Tabla de posiciones final del Grupo G:

Tras los partidos de la 3ª jornada, la clasificación quedó así:

Posición

Equipo

Puntos

Partidos (G-E-P)

Diferencia de goles

1.

Bélgica

5

1 victoria, 2 empates

6:2

2.

Egipto

5

1 victoria, 2 empates

5:3

3.

Irán

3

3 empates

3:3

4.

Nueva Zelanda

1

1 empate, 2 derrotas

4:10

¡Felicitamos a las selecciones de Bélgica y Egipto por su pase a octavos de final! La fase final promete ser aún más emocionante.

BélgicaEgiptoIránNueva ZelandaKevin de Bruyne
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Uzbekistán vestirá de blanco contra la RD CongoUzbekistán vestirá de blanco contra la RD CongoHoy, 10:48Scaloni dejará a Messi en el banquillo contra JordaniaScaloni dejará a Messi en el banquillo contra JordaniaHoy, 10:44Cinco equipos más clasificados para los play-offs del Mundial 2026Cinco equipos más clasificados para los play-offs del Mundial 2026Hoy, 10:38Senegal aplasta a Irak y mantiene la esperanza de llegar a los play-offsSenegal aplasta a Irak y mantiene la esperanza de llegar a los play-offsHoy, 10:07Shomurodov: «Nuestro objetivo principal es alegrar a nuestro pueblo con una victoria»Shomurodov: «Nuestro objetivo principal es alegrar a nuestro pueblo con una victoria»Hoy, 09:59Argentina se enfrentará a Cabo Verde en octavos de finalArgentina se enfrentará a Cabo Verde en octavos de finalHoy, 09:55
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev