La decisiva 3ª jornada de la Copa del Mundo ha entrado en su fase más intensa. Los partidos del último grupo G han concluido y los nombres de los dos equipos afortunados que pasan a la siguiente ronda son oficiales.

Empate disputado entre Egipto e Irán

La selección de Egipto se enfrentó a Irán, logrando un empate que les otorga 5 puntos y el pase a la fase final.

El encuentro comenzó con goles muy rápidos. Apenas en el minuto 5, Saber abrió el marcador para Egipto, pero poco después, en el minuto 14, Rezaeian restableció el equilibrio para Irán — 1:1. No se vieron más goles en este intenso y emocionante partido.

Alineaciones de los equipos:

Egipto: Shobeyr, Hani, Abdelmonem, Rabia, Aboul-Fetouh, Saber, Lasheen, Zizo, Salah, Ashour, Trezeguet.

Irán: Beiranvand, Rezaeian, Kanaani, Khalilzadeh, Nemati, Mohammadi, Ghorbani, Ghoddos, Ezatolahi, Taremi, Mohebi.

Festival de goles de Bélgica: Nueva Zelanda no tuvo piedad

En el otro partido del grupo, la selección de Bélgica mostró su verdadero poder. Los «Diablos Rojos» hicieron llover goles sobre la portería de Nueva Zelanda, ganando con un contundente 5:1 y clasificándose a la fase final como primeros de grupo.

Leandro Trossard anotó un doblete (minutos 28, 50), mientras que Kevin De Bruyne (66), Romelu Lukaku (86) y Sa también marcaron. El único gol de consuelo para Nueva Zelanda fue obra de Just en el minuto 84.

Alineaciones de los equipos:

Nueva Zelanda: Crocombe, Payne, Surman, Bindon, Cacace, Stamenic, Bell, Thomas, Just, Singh, Wood.

Bélgica: Courtois, Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper, Tielemans, Vanaken, De Bruyne, Trossard, Doku, De Ketelaere.

Tabla de posiciones final del Grupo G:

Tras los partidos de la 3ª jornada, la clasificación quedó así:

Posición Equipo Puntos Partidos (G-E-P) Diferencia de goles 1. Bélgica 5 1 victoria, 2 empates 6:2 2. Egipto 5 1 victoria, 2 empates 5:3 3. Irán 3 3 empates 3:3 4. Nueva Zelanda 1 1 empate, 2 derrotas 4:10

¡Felicitamos a las selecciones de Bélgica y Egipto por su pase a octavos de final! La fase final promete ser aún más emocionante.