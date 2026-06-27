Shomurodov: «Nuestro objetivo principal es alegrar a nuestro pueblo con una victoria»

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Shomurodov: «Nuestro objetivo principal es alegrar a nuestro pueblo con una victoria»

El capitán de la selección nacional de Uzbekistán, Eldor Shomurodov, expresó sus pensamientos antes del importante encuentro contra la RD Congo en la 3ª jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

El delantero destacó que el objetivo principal del equipo es alegrar al pueblo uzbeko con la primera victoria.

«Nuestro objetivo principal es hacer felices a las personas que nos apoyan. Marcamos nuestro primer gol en la Copa del Mundo, ahora nuestra tarea es lograr la primera victoria», dijo Shomurodov.

El capitán también subrayó que el equipo no pensará solo en el ataque descuidando la defensa.

«En el afán de marcar goles, no queremos olvidar la línea defensiva. Es importante que mostremos un juego disciplinado y que, ante todo, alcancemos la victoria», añadió.

Shomurodov afirmó que el equipo siente plenamente el apoyo de los aficionados.

«Sentimos el apoyo no solo de los aficionados en el estadio, sino también de los que están en Uzbekistán. Les agradecemos y trataremos de alegrarlos en el próximo partido», informó el servicio de prensa de la UFA.

El encuentro entre Uzbekistán y la RD Congo comenzará el 28 de junio a las 04:30 hora de Tashkent. El representante africano tiene 1 punto, mientras que Uzbekistán, dirigido por Fabio Cannavaro, aún no ha sumado puntos.

Eldor ShomurodovUzbekistánRD CongoFabio CannavaroUFA
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Shuhrat Razzakov
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