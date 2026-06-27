Senegal aplasta a Irak y mantiene la esperanza de llegar a los play-offs

Continúan los encuentros de la 3ª jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. En el Grupo I, la selección de Senegal derrotó a Irak por 5-0, manteniendo sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.

Senegal comenzó el partido con mucha intensidad y Diarra abrió el marcador en el minuto 4. En el minuto 13, el defensa iraquí Sulaka recibió una tarjeta roja, dejando a su equipo con un jugador menos.

Con superioridad numérica, Senegal anotó cuatro goles más en la segunda mitad. Sarr amplió la ventaja en el minuto 56. Tres minutos después, Pap Guye puso el marcador 3-0.

En el minuto 71, Pap Guye anotó su doblete. Ndiaye cerró el encuentro en el minuto 82 — 5-0.

Copa del Mundo 2026. Grupo I, 3ª jornada

Senegal — Irak — 5:0

Goles: Diarra, 4; Sarr, 56; P. Guye, 59, 71; Ndiaye, 82.

Senegal: Diav, Diatta, Sek (Siss, 58), Niakate, Yakobs, I. Guye, Diarra (P. Guye, 57), Mbaye (Ndiaye, 57), Kamara (Jekson, 57), Mane, Sarr (Diao, 81).

Irak: Basil (Hasan, 46), Putros, Hoshim, Sulaka, Doski, Al Ammari, Jassim (Ar Reshavi, 58), Bayish, Iqbol (Yakob, 67), Qosim (Yunus, 16), Al Hammadi (Yusuf, 58).

Amonestaciones: Sek, 18; Al Ammari, 75; P. Guye, 81; Doski, 90.

Expulsión: Sulaka, 13.

Tras esta victoria, Senegal ocupa la tercera posición del grupo con 3 puntos. Ahora el equipo espera los resultados de los otros grupos para clasificar a los play-offs como uno de los mejores terceros.

Irak, por su parte, terminó su participación en el torneo sin sumar puntos.