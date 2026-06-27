Mohamed Salah se lesiona en el partido contra Irán

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Mohamed Salah se lesiona en el partido contra Irán

El delantero de la selección egipcia, Mohamed Salah, se lesionó en el encuentro contra Irán, correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

El reconocido delantero se vio obligado a abandonar el campo al comienzo de la segunda parte. Una vez en el banquillo, el cuerpo médico de la selección de Egipto vendó su pierna lesionada.

Por el momento, no se ha proporcionado información oficial sobre la gravedad de la lesión de Salah. Su participación en las eliminatorias se decidirá tras los exámenes médicos.

Cabe destacar que la selección de Egipto ya ha asegurado su clasificación para la fase de eliminación directa de la Copa del Mundo.

El Mundial 2026 se celebra del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México. Argentina es la actual campeona del mundo, tras vencer a Francia en la final de 2022.

Mohamed SalahEgiptoIránEE. UU.Canadá
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Shuhrat Razzakov
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