España preocupada por dos futbolistas tras su victoria
En la última jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, la selección española logró una victoria mínima frente a Uruguay.
El destino del encuentro lo decidió un único gol anotado por Baena. Con la victoria por 1-0, España terminó primera de grupo y avanzó a los octavos de final.
Sin embargo, tras el importante triunfo, surgieron noticias preocupantes para el cuerpo técnico de la «Roja ». Según el diario Marca, los centrocampistas Nico Williams y Yeremi Pino resultaron lesionados en el duelo contra Uruguay.
El seleccionador español Luis de la Fuente informó que el estado de los jugadores está bajo la supervisión del equipo médico.
« Los estamos siguiendo de cerca. Nico tiene algunas molestias. Podría tratarse de una lesión muscular o simplemente fatiga », afirmó el técnico.
Ahora, a los aficionados españoles les preocupa la recuperación de Williams y Pino antes del partido de eliminatorias. Aunque el equipo avanzó a los octavos de final como líder de grupo, el estado de dos jugadores clave se ha convertido en uno de los temas principales antes del próximo encuentro.
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