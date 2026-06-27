Mundial 2026: lista de partidos de hoy

Continúan los encuentros decisivos de la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, organizada por Estados Unidos, Canadá y México.

Hoy y mañana se disputarán partidos cruciales en los grupos L, K y J. Uno de los encuentros principales del día será el enfrentamiento entre la selección de Uzbekistán y la RD Congo.

En el grupo L, Panamá se medirá ante Inglaterra y Croacia contra Ghana a las 02:00. Tras estos duelos, se definirán las posiciones finales del grupo.

A las 04:30 se llevarán a cabo dos partidos decisivos del grupo K: Uzbekistán se enfrentará a la RD Congo, mientras que Colombia chocará con Portugal.

Para Uzbekistán, dirigido por Fabio Cannavaro, este encuentro es la oportunidad de conseguir su primera victoria en la Copa del Mundo.

La jornada concluirá a las 07:00 con el duelo entre Jordania y el actual campeón del mundo, Argentina.

Lista de partidos de hoy:

Panamá — Inglaterra — 02:00

Croacia — Ghana — 02:00

RD Congo — Uzbekistán — 04:30

Colombia — Portugal — 04:30

Jordania — Argentina — 07:00

Cada punto es fundamental en la tercera jornada. Algunos equipos luchan por el pase a los play-offs, mientras que otros buscan una mejor posición en el grupo.