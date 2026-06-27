Scaloni dejará a Messi en el banquillo contra Jordania

El seleccionador de la selección argentina, Lionel Scaloni, anunció que el capitán Lionel Messi no será titular en el encuentro contra Jordania, correspondiente a la 3ª jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Scaloni destacó que los futbolistas que tendrán la oportunidad en el próximo duelo se lo han ganado plenamente gracias a su trabajo y actitud.

«Los jugadores que saldrán mañana han demostrado que merecen esta oportunidad. Son parte de nuestro equipo y participantes importantes del proceso general. Su contribución a nuestros muchos logros ha sido enorme», afirmó el técnico.

El seleccionador argentino también resaltó la entrega en los entrenamientos de aquellos jugadores que normalmente no forman parte del once inicial.

«Aunque no sean titulares, son los primeros en llegar al entrenamiento al día siguiente. Les doy minutos de juego en cuanto surge la oportunidad. No es simplemente porque otros no jueguen, sino porque ellos lo merecen. Son jugadores fantásticos», citó el diario Ole.

De este modo, se esperan varios cambios en la alineación de Argentina para el partido contra Jordania. Lionel Messi comenzará el encuentro en el banquillo.

Cabe recordar que Messi es actualmente el máximo goleador de la Copa del Mundo con 5 goles.