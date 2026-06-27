¡Una nueva y fantástica noticia para los numerosos seguidores de Abduqodir Husanov, el futbolista más famoso de Uzbekistán en la actualidad! El prestigioso Forbes Sport ha incluido a Abduqodir Husanov, defensa de la selección nacional de Uzbekistán y del gran club inglés Manchester City, en el ranking de los futbolistas mejor pagados de su país. La organización ha elaborado una lista de 48 futbolistas, entre los participantes del Mundial 2026, que son los más ricos en sus respectivas tierras.

¿Cómo se elaboró el ranking y en qué se basa?

Los investigadores de Forbes Sport han configurado este ranking basándose en los ingresos anuales totales de los futbolistas. No solo se han tenido en cuenta las acciones en el campo, sino todas las siguientes fuentes de ingresos:

Salario oficial y bonificaciones en el club;

Contratos de patrocinio y acuerdos publicitarios;

Pagos de licencias y beneficios derivados de negocios personales.

Para los cálculos se utilizaron las fuentes más fiables del sector — Capology, Football Benchmark y Spotrac , y todas las sumas se indican sin impuestos ni comisiones de agentes.

El puesto y los ingresos millonarios de Abduqodir Husanov

Solo un futbolista de Uzbekistán ha sido incluido en esta prestigiosa lista: Abduqodir Husanov, de 22 años , quien ocupa el puesto 38 en el ranking general.

Según la valoración de Forbes Sport, los ingresos anuales de nuestro compatriota son los siguientes:

Ingresos derivados del fútbol: 5 millones de dólares estadounidenses;

Ingresos ajenos al fútbol: 1,2 millones de dólares estadounidenses.

El artículo señala que el principal patrocinador de la estrella uzbeka es la mundialmente conocida compañía Puma . Asimismo, la capacidad empresarial de Husanov es digna de elogio: en 2025 lanzó su propia marca de bebidas energéticas AK45 , y este proyecto exitoso ha tenido un papel importante en la valoración de sus ingresos comerciales.

El top 3 más rico del mundo: ¡Ronaldo sigue liderando!

La cima del ranking está, como de costumbre, ocupada por las leyendas del fútbol mundial:

Cristiano Ronaldo (Portugal) — Ingresos anuales totales: 280 millones de dólares. De los cuales 230 millones provienen del fútbol y 50 millones de la publicidad y el comercio. Lionel Messi (Argentina) — Ingresos anuales: 130 millones de dólares. A diferencia de Ronaldo, Messi gana más por el comercio: 60 millones por el fútbol y 70 millones por actividades comerciales. Kylian Mbappé (Francia) — Ingresos anuales totales: 95 millones de dólares. Para la estrella francesa, 70 millones corresponden a su trabajo en el fútbol y 25 millones a sus contratos publicitarios.

¡Que nuestro compatriota Abduqodir Husanov figure junto a tales estrellas mundiales en uno de los rankings financieros más prestigiosos del mundo demuestra cuánto está creciendo el prestigio del fútbol uzbeko en el escenario internacional!