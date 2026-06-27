Argentina se enfrentará a Cabo Verde en octavos de final

Ya se conoce el rival de la selección de Argentina, actual campeona del mundo, para los octavos de final del Mundial 2026.

Los argentinos terminaron primeros del grupo J, asegurando su pase a la fase eliminatoria. Su próximo rival será Cabo Verde, que participa por primera vez en una Copa del Mundo.

Los representantes africanos terminaron segundos en el grupo H tras registrar tres empates. De este modo, Cabo Verde logró un resultado histórico al alcanzar los octavos de final en su debut mundialista.

El encuentro de octavos de final entre Argentina y Cabo Verde se disputará el 3 de julio en Miami. Aunque el vigente campeón es el favorito, Cabo Verde demostró que no es un rival fácil al mantenerse invicto en la fase de grupos.

España, que terminó primera del grupo H, se medirá en octavos de final contra el segundo clasificado del grupo J.

Austria y Argelia luchan por este puesto. Por lo tanto, el rival de España en la fase eliminatoria se definirá tras los últimos partidos del grupo.