Giro histórico en EE. UU.: ¡Se firma acuerdo entre Israel y Líbano!

¡Una noticia política muy esperada y crucial desde Oriente Medio! Israel y Líbano, que no han tenido relaciones diplomáticas oficiales desde 1948 y han sido considerados legalmente en estado de guerra, se reunieron en Washington, bajo la mediación de EE. UU., para firmar oficialmente un acuerdo marco (de principios) de manera formal.

Este documento, firmado el 26 de junio, es valorado como el primer gran paso hacia la paz y la seguridad a largo plazo entre los dos países vecinos. El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, destacó que este acuerdo es una base fundamental para establecer la estabilidad en la región.

Términos del acuerdo: ¿De dónde se retirarán las tropas?

Axios según informa la publicación basándose en fuentes oficiales israelíes y estadounidenses, el plan se ejecutará de la siguiente manera:

Entrega de territorios: El ejército de defensa de Israel (FDI) retirará parcialmente sus tropas de dos pequeñas zonas situadas al norte y al sur del río Litani en el sur del Líbano.

Control del ejército libanés: El control de estas zonas será entregado al ejército nacional libanés como un proyecto piloto.

El papel de EE. UU.: Los militares estadounidenses también participarán directamente en el proceso. Supervisarán estrictamente que los combatientes del grupo Hezbolá no se reinstalen en estas zonas.

Reacciones de las partes: un acuerdo, tres perspectivas

Aunque el documento ha sido firmado, se observan diferencias graves en las declaraciones de las partes.

Israel: «Un golpe serio contra Irán»

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, informó que, tras el acuerdo, las FDI no abandonarán por ahora totalmente la «zona de seguridad» establecida en el sur del Líbano. Según él, los militares israelíes permanecerán allí hasta que Hezbolá sea completamente desarmado.

«En la práctica, Israel, Líbano y EE. UU. le están diciendo a Irán que no hay lugar para él, ni para Hezbolá, ni para ninguna otra fuerza externa en Líbano», afirmó Netanyahu.

Líbano: «No compartiremos la soberanía con nadie»

El presidente libanés, Joseph Aoun, calificó este hecho como el primer paso esperanzador para que sus compatriotas regresen a sus hogares y tierras liberadas, y afirmó que Líbano defenderá firmemente su soberanía.

«Hezbolá»: «Podría estallar una guerra civil»

El líder de Hezbolá, Naim Qassem, exige la retirada sin condiciones de las tropas israelíes de cada centímetro del suelo libanés. El representante del grupo, el diputado Hassan Fadlallah, advirtió que si el gobierno libanés intenta implementar este acuerdo, podría provocar una guerra civil interna en el país.

¿Cuál es el siguiente paso? Estadísticas amargas

Las partes planean desarrollar un acuerdo de paz final y completo basado en este documento en un plazo de 60 días. La situación hasta ahora había sido muy lamentable. En marzo de este año, tras los ataques de Hezbolá contra Israel con misiles y drones, Israel inició una operación militar a gran escala en Líbano. El acuerdo de alto el fuego anunciado el 19 de junio fue violado ese mismo día, resultando en más víctimas.

Consecuencias de la guerra en cifras:

En Líbano: Como resultado de los ataques israelíes, más de 3 900 personas fallecieron (datos del Ministerio de Salud libanés). En Israel:

Durante los combates, 32 militares y 4 civiles resultaron víctimas. El cese de las actividades militares en Líbano es una de las condiciones principales para resolver diplomáticamente el gran conflicto de EE. UU. e Israel con Irán. El tiempo dirá si se establecerá una paz real en la región en los próximos 60 días.

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