Uzbekistán vestirá de blanco contra la RD Congo

La selección nacional de Uzbekistán jugará con uniforme blanco en el encuentro contra la RD Congo, correspondiente a la jornada 3 de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. Así lo informó el servicio de prensa de la Asociación de Fútbol de Uzbekistán.

Antes del importante duelo que tendrá lugar el 28 de junio, se llevó a cabo una reunión organizativa con la participación de representantes de la FIFA y oficiales de ambos equipos.

Durante la reunión se discutieron asuntos relativos al reglamento de la competición y se proporcionaron diversas aclaraciones y recordatorios a las partes.

Asimismo, se anunció que los futbolistas de Uzbekistán saltarán al campo con equipación totalmente blanca contra la RD Congo. El portero de nuestra selección nacional vestirá de negro.

El partido contra la RD Congo representa para Uzbekistán la oportunidad de lograr su primera victoria en la Copa del Mundo. Nuestros jugadores darán todo de sí en este duelo decisivo para alegrar a la afición.