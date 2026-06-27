Huawei presenta GigaUplink, tecnología que multiplica por 5 la velocidad de internet

El gigante tecnológico chino Huawei ha anunciado una innovación revolucionaria en el campo de las comunicaciones móviles — la tecnología GigaUplink — en el marco de la feria MWC Shanghai 2026 en Shanghái. Esta solución está orientada a aumentar significativamente la velocidad de transmisión de datos desde el dispositivo hacia la red (uplink), sirviendo como base para los futuros ecosistemas de inteligencia artificial. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Presentada en el Mobile AI Industry Summit, esta tecnología ha despertado un gran interés entre expertos del sector, operadores y representantes de organizaciones internacionales. Según los asistentes, la proliferación de los servicios de inteligencia artificial (AI) en dispositivos móviles provocará un crecimiento drástico del volumen de datos enviados por los usuarios a la red. Por ello, aumentar la capacidad del canal de subida se ha convertido en la tarea prioritaria para los operadores de comunicaciones.

Capacidades técnicas y eficiencia

La solución Huawei GigaUplink incluye modelos actualizados de sistemas multi-antena y tres algoritmos de interacción inteligente. Según ixbt.com, esta combinación permite multiplicar por 5 la capacidad de transmisión del canal de subida. Además, la calidad de la cobertura de red mejora en 10 dB, lo que garantiza una conexión estable incluso en zonas con señal débil.

Los productos de las series 8T8R y Massive MIMO de la compañía admiten la multiplexación espacial y funciones de recepción multi-antena. Esto se ha logrado mediante la tecnología de beamforming propia de Huawei. Este enfoque sirve para dirigir con precisión el flujo de datos y reducir el ruido.

Una nueva era de la AI móvil

La nueva tecnología está integrada con la solución GigaGreen desarrollada por Huawei. El sistema GigaGreen está diseñado para desplegar redes de forma simplificada y de banda ultraancha, ayudando a los operadores a crear una infraestructura de alta potencia manteniendo la eficiencia energética.

El representante de Huawei, Tsen Chuan, destacó en su discurso que la empresa continuará construyendo redes GigaUplink para AI móvil junto con sus socios industriales. Según él, el desarrollo de estándares comunes y del ecosistema llevará el sector de las comunicaciones móviles a su próxima "década dorada", elevando la calidad del cloud computing y los servicios de AI en tiempo real a un nuevo nivel.

Para mercados en rápido desarrollo como Uzbekistán, esta tecnología podría ser fundamental en la futura expansión de las redes 5G y 5.5G. El aumento de la velocidad del canal de subida es especialmente relevante mientras se popularizan servicios como las videoconferencias, el streaming de alta calidad y el cloud gaming.