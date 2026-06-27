Lluvia de goles en el Mundial 2026: ¿Cómo va la carrera por la Bota de Oro?

La Copa del Mundo de fútbol 2026, celebrada en Estados Unidos, México y Canadá, ha entrado en su fase más emocionante. La última jornada regaló a los aficionados una verdadera lluvia de goles y resultados inesperados. En total, se disputaron 6 intensos encuentros durante el día.

Conozca todos los resultados de la jornada:

Así quedaron las fuerzas en los duelos de hoy:

Encuentros Resultado Detalles del partido Senegal — Irak 5 : 0 Senegal aplastó a su rival con 5 goles sin respuesta. Noruega — Francia 1 : 4 Los «Bleus» no tuvieron piedad con el equipo de Haaland. Cabo Verde — Arabia Saudita 0 : 0 No hubo goles en un partido muy cerrado. Uruguay — España 0 : 1 Los españoles se llevaron una victoria por la mínima. Egipto — Irán 1 : 1 Ambos representantes firmaron un combativo empate. Nueva Zelanda — Bélgica 1 : 5 Los belgas anotaron 5 goles en la portería contraria.

Carrera de goleadores: ¡Messi no cede el trono!

La lucha por ser el máximo goleador del torneo se intensifica cada hora. Actualmente, la lista de goleadores está liderada por el actual campeón del mundo y capitán de la selección de Argentina Lionel Messi . Cuenta con 5 goles .

Sin embargo, se ha formado un grupo de perseguidores peligrosos que vienen pisándole los talones a Leo. Los siguientes jugadores tienen hasta ahora 4 goles cada uno :

Erling Haaland (Noruega)

Vinícius Júnior (Brasil)

Kylian Mbappé (Francia)

Ousmane Dembélé (Francia)