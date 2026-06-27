Vozinha: «Daré todo para que Messi no me marque un gol»

·30·Deportes
Vozinha: «Daré todo para que Messi no me marque un gol»

El portero de la selección de Cabo Verde, Vozinha, expresó sus impresiones antes del crucial encuentro contra Argentina en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El experimentado guardameta calificó al capitán argentino Lionel Messi como el mejor jugador de la historia del fútbol. Al mismo tiempo, destacó que pondrá todo su esfuerzo en el campo para detener al famoso delantero.

«Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos. Cualquier equipo se pondría nervioso al tener que enfrentarse a él», afirmó Vozinha.

El portero describió el hecho de jugar en el mismo campo que Messi como un gran sueño y un orgullo.

«Compartir el campo con Messi es un sueño. Algún día les diré con orgullo a mis hijos que jugué contra él», añadió.

No obstante, Vozinha subrayó que no habrá concesiones ante el rival en el terreno de juego.

«Sé que es casi imposible detenerlo. Pero haré todo lo posible y daré todo de mí para que Messi no me marque un gol», citó la publicación Goal Verse.

Argentina se clasificó para la fase de eliminación directa terminando primera en el grupo J. Cabo Verde terminó segundo en el grupo H, superando a Uruguay.

El encuentro de dieciseisavos de final entre Argentina y Cabo Verde se llevará a cabo el 29 de junio.

VozinhaArgentinaLionel MessiCabo Verde
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La racha invicta de España alcanza los 34 partidos, récord batidoLa racha invicta de España alcanza los 34 partidos, récord batidoHoy, 17:18Lionel Messi comienza en el banquillo: rotación inesperada en la selección de ArgentinaLionel Messi comienza en el banquillo: rotación inesperada en la selección de ArgentinaHoy, 17:13Ramin Rizoyon rompe en llanto: «Pueblo iraní, perdónennos»Ramin Rizoyon rompe en llanto: «Pueblo iraní, perdónennos»Hoy, 17:12Cabo Verde hace historia y se enfrentará a Lionel Messi y ArgentinaCabo Verde hace historia y se enfrentará a Lionel Messi y ArgentinaHoy, 16:52Revelan los ingresos de Abduqodir HusanovRevelan los ingresos de Abduqodir HusanovHoy, 16:30Rudi Garcia rechaza tajantemente las críticas hacia los «veteranos» de la selección de BélgicaRudi Garcia rechaza tajantemente las críticas hacia los «veteranos» de la selección de BélgicaHoy, 16:16
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev