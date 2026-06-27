Vozinha: «Daré todo para que Messi no me marque un gol»

El portero de la selección de Cabo Verde, Vozinha, expresó sus impresiones antes del crucial encuentro contra Argentina en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El experimentado guardameta calificó al capitán argentino Lionel Messi como el mejor jugador de la historia del fútbol. Al mismo tiempo, destacó que pondrá todo su esfuerzo en el campo para detener al famoso delantero.

«Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos. Cualquier equipo se pondría nervioso al tener que enfrentarse a él», afirmó Vozinha.

El portero describió el hecho de jugar en el mismo campo que Messi como un gran sueño y un orgullo.

«Compartir el campo con Messi es un sueño. Algún día les diré con orgullo a mis hijos que jugué contra él», añadió.

No obstante, Vozinha subrayó que no habrá concesiones ante el rival en el terreno de juego.

«Sé que es casi imposible detenerlo. Pero haré todo lo posible y daré todo de mí para que Messi no me marque un gol», citó la publicación Goal Verse.

Argentina se clasificó para la fase de eliminación directa terminando primera en el grupo J. Cabo Verde terminó segundo en el grupo H, superando a Uruguay.

El encuentro de dieciseisavos de final entre Argentina y Cabo Verde se llevará a cabo el 29 de junio.