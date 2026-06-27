Descubrimiento revolucionario en la eficiencia de los paneles solares orgánicos

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Descubrimiento revolucionario en la eficiencia de los paneles solares orgánicos

Se ha encontrado una solución a un problema persistente en el campo de la energía solar: el conflicto entre la eficiencia y el voltaje de los paneles solares orgánicos. Un grupo de científicos internacionales ha logrado identificar un mecanismo que podría elevar esta tecnología al nivel de los paneles de silicio. Este descubrimiento ampliará las posibilidades de utilizar fuentes de energía económicas y flexibles. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Una investigación realizada por especialistas de Suecia, Alemania y el Instituto Paul Drude reveló la principal deficiencia de las células solares orgánicas. Actualmente, aunque estos paneles son económicos y fáciles de producir, su coeficiente de rendimiento es significativamente inferior al de los paneles de silicio tradicionales. Según Ixbt.com, el problema principal estaba relacionado con la caída de la eficiencia al aumentar el voltaje.

El problema de los excitones y la pérdida de energía

Los investigadores determinaron que la raíz del problema reside en el movimiento de las partículas llamadas «excitones». Cuando la luz incide sobre el material, se forman pares de electrones y cargas positivas. Para que se genere una corriente eléctrica, estos pares deben separarse. Si este proceso no es rápido y eficiente, la energía se desperdicia en forma de calor.

Los científicos determinaron que la «vida útil» de los excitones y la pérdida de energía durante su separación son factores decisivos. Se demostró que prolongando el tiempo de actividad de los excitones es posible mantener el equilibrio entre el voltaje y la eficiencia. Esto permitiría elevar la eficiencia de los elementos orgánicos por encima del 20 %.

Durante el experimento, los especialistas crearon nuevos materiales específicos y ensamblaron paneles solares experimentales. Los resultados fueron mejores de lo esperado, logrando simultáneamente un voltaje alto y una alta eficiencia. Esta es una «solución sin concesiones» que se consideraba imposible en tecnologías anteriores.

Perspectivas de la nueva generación de paneles solares

Los paneles solares orgánicos se destacan por su ligereza y flexibilidad. Pueden instalarse no solo en los techos de los edificios, sino también en ropa, carcasas de gadgets e incluso en ventanas. El aumento de la eficiencia acelerará la transición de esta tecnología desde los laboratorios a la vida real, es decir, a la producción a gran escala.

Según los expertos, el nuevo descubrimiento podría cambiar completamente el mercado de la energía solar. Las alternativas orgánicas, mucho más baratas que los paneles de silicio, ayudarán a reducir el precio de la energía y a popularizar las fuentes renovables. Ahora, la siguiente etapa consistirá en probar esta tecnología a escala industrial.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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