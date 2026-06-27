Cristiano Ronaldo y Diogo Dalot: del ídolo de la infancia a una amistad cercana

Jacinto Teixeira, padre de Diogo Dalot, defensa de la selección de Portugal y del Manchester United, habló sobre la relación especial entre su hijo y el legendario Cristiano Ronaldo. Según explicó, un simple interés y admiración infantil se transformaron con el tiempo en una sólida amistad profesional. Esta relación alcanzó un nuevo nivel tras el regreso de Ronaldo a Old Trafford. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Para Dalot, quien actualmente participa en un torneo importante con la selección portuguesa, Cristiano Ronaldo no es solo un compañero de equipo, sino un ejemplo de vida. En una entrevista con el diario O Jogo, el padre del futbolista destacó que en la habitación de su hijo aún cuelgan pósteres de Cristiano Ronaldo, lo que demuestra la lealtad del joven defensa hacia su ídolo.

En la misma línea que su ídolo

"Cristiano siempre ha sido un ídolo para Diogo. Aunque ya no vive con nosotros, sigo conservando las fotos de Ronaldo pegadas en los armarios y las puertas de su habitación", afirma el padre del jugador. En su opinión, Ronaldo pudo ver en Dalot su propia juventud, específicamente rasgos como la ética de trabajo, la responsabilidad y la resistencia.

La cercanía entre Dalot y Ronaldo es evidente no solo fuera del campo, sino también durante los partidos. Por ejemplo, tras marcar un gol contra la selección de Uzbekistán, Cristiano Ronaldo llamó la atención de muchos al correr hacia el banquillo para abrazar a Dalot. Este momento se convirtió en un evento inolvidable para el padre del futbolista.

Según los datos estadísticos, estos dos jugadores han compartido campo con la camiseta de Portugal en 28 ocasiones desde la Euro 2020. Curiosamente, de los 145 goles de Ronaldo con la selección, solo uno ha sido asistido por Dalot. A pesar de ello, su entendimiento mutuo en el campo es muy valorado.

Competencia y disciplina

Diogo Dalot destaca no solo por su talento, sino también por su disciplina. Sigue estrictamente los consejos de Ronaldo en temas de alimentación y recuperación física, lo que está impulsando enormemente su crecimiento profesional. Su experiencia de ocho temporadas en el Manchester United lo ha convertido en un defensa polivalente capaz de jugar por ambas bandas.

Aunque el actual seleccionador de Portugal, Roberto Martinez, confía más en Joao Cancelo en la banda derecha, Dalot está listo para entrar al campo en cualquier momento. Su padre expresó que su hijo se encuentra en su mejor forma física y mental, y confía en que logrará un lugar en el once titular durante el torneo.