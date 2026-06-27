Tiroteo tras el partido Noruega-Francia: cuatro heridos

Se produjo un incidente preocupante tras el encuentro entre las selecciones nacionales de Noruega y Francia en el marco del Mundial 2026.

Un tiroteo ocurrió en la zona donde se congregaban cientos de aficionados después del partido, que terminó con una victoria de Francia por 4-1. Según los primeros informes, al menos cuatro personas resultaron heridas por arma de fuego.

El encuentro se llevó a cabo en el estadio Gillette en Foxborough, estado de Massachusetts, Estados Unidos.

El departamento de policía de Massachusetts informó que recibieron varias llamadas sobre un tiroteo el viernes cerca de la medianoche.

«Los agentes de policía que llegaron al lugar encontraron a al menos cuatro ciudadanos heridos por arma de fuego en la intersección de Main Street y Park Street», citó ABC News de un comunicado policial.

Todos los heridos fueron trasladados al hospital. Por el momento, no se ha proporcionado información oficial sobre su estado de salud.

Asimismo, no hay noticias sobre la detención de ninguna persona en relación con el tiroteo. Las autoridades están investigando los detalles del suceso.

Cabe recordar que la Copa del Mundo 2026 se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. El actual campeón del mundo es la selección de Argentina.