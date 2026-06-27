Lionel Messi comienza en el banquillo: rotación inesperada en la selección de Argentina

El director técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, confirmó oficialmente que el capitán Lionel Messi no será titular en el próximo encuentro contra Jordania. Para la « albiceleste », que ya ha asegurado su pase a los play-offs al cumplir sus objetivos en la fase de grupos, este partido es una oportunidad para probar la plantilla. Así lo informa la noticia de Goal.com .

El cuerpo técnico ha tomado esta decisión con el fin de preservar el estado físico del delantero de 37 años y evitar una sobrecarga. Según Goal.com, se espera que Lionel Messi ingrese al campo solo en la segunda mitad del encuentro en Dallas. Esta decisión no solo permite descansar a la estrella, sino que crea condiciones para que los suplentes demuestren su nivel.

Cambios en la alineación y nuevos esquemas tácticos

En la rueda de prensa, Lionel Scaloni se apartó de sus reglas habituales y compartió sus planes sobre la alineación. Destacó que cada miembro del equipo merece jugar y que este tipo de rotaciones son necesarias para fortalecer el espíritu colectivo. El entrenador espera que el estilo de juego del equipo no cambie incluso sin sus líderes.

En la línea de ataque, ante la ausencia de Lionel Messi, podríamos ver la dupla de Lautaro Martinez y Julian Alvarez. Scaloni indicó que la acción conjunta de estos dos delanteros se llevará a cabo siempre que no afecte el equilibrio del equipo. Esta experiencia podría ser una variante táctica importante para los próximos partidos decisivos.

Asimismo, se aclaró la situación del defensa Cristian Romero. El futbolista, previamente lesionado, está realizando entrenamientos bajo un programa individual. Según el entrenador, la lesión resultó ser mucho más leve de lo esperado, lo cual es una noticia positiva para los aficionados argentinos.

Aunque el resultado de este encuentro no afecte la posición de Argentina en la tabla del torneo, es fundamental para que los jugadores mantengan su forma deportiva antes de los play-offs. El descanso de jugadores experimentados como Lionel Messi servirá para aumentar su efectividad en las etapas decisivas del torneo.