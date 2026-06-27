Revelan los ingresos de Abduqodir Husanov

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Revelan los ingresos de Abduqodir Husanov

Abduqodir Husanov, defensa de la selección nacional de Uzbekistán y del club inglés Manchester City, ha entrado en el ranking de los futbolistas mejor pagados elaborado por Forbes Sport.

Husanov ocupa la posición 38 en una lista compuesta por jugadores de las 48 selecciones nacionales que participarán en la Copa del Mundo 2026. Es el único futbolista uzbeko presente en el ranking.

Según los cálculos de la publicación, los ingresos anuales totales de Abduqodir Husanov ascienden a 6,2 millones de dólares. De ellos, 5 millones provienen de su salario y actividad futbolística. Los 1,2 millones restantes corresponden a contratos publicitarios, proyectos comerciales y otras fuentes de ingresos.

La información de Forbes Sport señala que uno de los principales socios de Husanov es la empresa Puma. Para la elaboración del ranking también se tuvo en cuenta la marca de bebidas energéticas AK45, lanzada por el futbolista en 2025.

La primera posición de la lista la ocupa Cristiano Ronaldo, con unos ingresos anuales de 280 millones de dólares. Lionel Messi es segundo con 130 millones de dólares, y Kylian Mbappé tercero con una cifra de 95 millones de dólares.

Abduqodir HusanovManchester CityUzbekistánForbes SportPuma
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