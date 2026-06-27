El lago misterioso de Tanzania: el lugar donde las aves se convierten en piedra

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El lago misterioso de Tanzania: el lugar donde las aves se convierten en piedra

En Tanzania existe un lugar con una naturaleza extraordinaria que recuerda a otro planeta, asombrando a turistas y científicos. Se trata del lago Natron. Debido a que la cantidad de sal y álcalis en su agua es extremadamente alta, la superficie del lago adquiere a veces un color rojo sangre debido a la influencia de microorganismos.

Otra característica peculiar del lago Natron es que los cuerpos de las aves y murciélagos que mueren allí quedan cubiertos de minerales, pareciendo estatuas de piedra. Por esta razón, el lago es mencionado como uno de los lugares naturales más misteriosos y aterradores del mundo.

Cerca del lago se encuentra el volcán Ol Doinyo Lengai. El pueblo masái local lo llama la «Montaña de Dios». Este volcán es uno de los pocos volcanes activos de la Tierra, famoso por emitir una lava de color negro característica.

Imagen de un lago rosa con aves volando alrededor y posadas en el agua.

Lo más sorprendente es que, en medio de un paisaje tan extraordinario e incluso inquietante, miles de flamencos rosas anidan y se reproducen cada año. Dado que el entorno salino y alcalino es incómodo para muchos otros depredadores, esta zona se ha convertido en un refugio seguro para los flamencos.

Muchos imaginan Tanzania solo por sus safaris y su naturaleza salvaje. En realidad, en este país existen milagros naturales únicos, casi inexistentes en otras partes del mundo, que recuerdan a las películas de fantasía.

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