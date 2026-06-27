OnePlus quiere revolucionar el segmento económico: nuevo smartphone con batería de 8000 mAh

OnePlus, conocida en el mercado de smartphones por sus dispositivos de alto rendimiento, se prepara para establecer nuevos estándares en el segmento de modelos económicos. Han aparecido en la red las primeras fotos «reales» del OnePlus N6, que aún no ha sido presentado oficialmente. Se espera que el dispositivo atraiga la atención por su autonomía récord y su precio accesible. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

En las imágenes publicadas por el reconocido insider Abhishek Yadav, se refleja no solo la apariencia del smartphone, sino también su paquete completo. Mientras muchos fabricantes reducen el contenido del empaque, el OnePlus N6 contará con un kit completo. El dispositivo se entregará junto con un bloque de carga, un cable USB y una funda protectora.

Especificaciones técnicas y capacidades

Según ixbt.com, la principal ventaja del nuevo smartphone es su enorme batería de 8000 mAh. Esta cifra es un fenómeno raro en los smartphones modernos, lo que permite que el dispositivo funcione durante varios días sin necesidad de carga. Además, la batería es compatible con la tecnología de carga rápida de 45 W.

Se espera que el hardware del dispositivo se base en el procesador MediaTek Dimensity 6300. Este chipset garantiza un rendimiento de gama media y un funcionamiento estable en redes 5G. En cuanto a la pantalla, la empresa no ha escatimado: el modelo OnePlus N6 estará equipado con una pantalla AMOLED con una frecuencia de actualización de 120 Hz, lo que asegura una imagen fluida y de calidad.

Cámara principal: sensor de 50 megapíxeles;

Cámara frontal: módulo selfie de 8 megapíxeles;

Batería: 8000 mAh, carga de 45 W;

Pantalla: AMOLED, 120 Hz.

La presentación oficial del smartphone está programada para el 30 de junio de este año en la India. Según la información preliminar, el precio del dispositivo no superará las 20 000 rupias indias (aproximadamente 210 dólares estadounidenses), lo que lo convertirá en uno de los modelos más competitivos de su categoría.

Este modelo también es muy relevante para el mercado de Uzbekistán. En nuestro país, los usuarios prefieren principalmente smartphones económicos con baterías de larga duración y pantallas de calidad. Si OnePlus mantiene esta política de precios, el nuevo modelo podría ser un competidor serio para los dispositivos Redmi y Samsung.

Cabe señalar que el insider Abhishek Yadav ya había publicado anteriormente información precisa sobre la serie Xiaomi Mi 10T antes de su lanzamiento. Por lo tanto, estas noticias sobre el OnePlus N6 se consideran muy cercanas a la realidad.