Swatch reclama 170 millones de dólares en daños y perjuicios a Samsung

La prolongada disputa legal entre el famoso fabricante de relojes suizo Swatch Group y el gigante tecnológico surcoreano Samsung ha entrado en una nueva fase. La empresa suiza solicita una indemnización de 170 millones de dólares, alegando que el diseño de las esferas digitales creadas para los smart-watches de Samsung infringió sus marcas registradas. Según la agencia Reuters, este caso podría convertirse en uno de los procesos judiciales más grandes sobre protección de marcas en la historia del Reino Unido. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Este conflicto está relacionado con aplicaciones destinadas a los smart-watches Galaxy Watch de Samsung. Estas aplicaciones permitían a los usuarios instalar esferas digitales que imitaban los diseños clásicos de marcas prestigiosas pertenecientes a Swatch Group, como Omega, Tissot y otras. En 2022, el Tribunal Superior de Londres declaró a Samsung culpable de infringir los derechos de marca.

Robo de diseño y cuestión de licencias

Actualmente, el proceso judicial se centra únicamente en determinar el monto de la indemnización. Según los cálculos de los expertos de Swatch Group, la suma de 170 millones de dólares equivale al precio de una licencia hipotética por el uso del diseño de diez marcas. La empresa fijó esta cifra elevada considerando el reconocimiento y el valor comercial de sus marcas. Los suizos temen que su arte relojero tradicional se desvalorice a través de copias digitales.

Por su parte, Samsung se opone rotundamente a estas demandas. Según el Financial Times, el gigante tecnológico considera que el monto de la indemnización solicitada es excesivo e injustificado. Los representantes de la empresa sostienen que la existencia de esferas digitales no ha causado un daño grave al mercado de relojes tradicionales y que una multa tan alta sería injusta.

Prestigio de marca y estrategia de mercado

Lo interesante es que Swatch Group decidió conscientemente no entrar plenamente en el mercado de los smart-watches. La dirección de la empresa considera prioritario mantener el prestigio de los relojes mecánicos y de cuarzo tradicionales. La dirección de la marca Tissot destaca que el uso masivo de sus diseños en dispositivos digitales perjudica la exclusividad y el prestigio de la relojería suiza.

Esta decisión judicial tiene una gran importancia no solo en el Reino Unido, sino también a nivel global. Según analistas de Reuters, la sentencia final en Londres podría influir directamente en una demanda similar presentada por Swatch contra Samsung en EE. UU. Se espera que esto cree un nuevo precedente sobre la protección de la propiedad intelectual en el mundo tecnológico.

Las audiencias continúan y se espera que la decisión final se anuncie en los próximos meses. Si el tribunal falla a favor de Swatch, será un fuerte impulso para que otras marcas tradicionales protejan su propiedad intelectual frente a las plataformas tecnológicas.