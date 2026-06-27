Ramin Rizoyon rompe en llanto: «Pueblo iraní, perdónennos»

El encuentro entre Egipto e Irán en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 terminó con un empate 1-1. Ramin Rizoyon, goleador de los persas, no pudo contener sus emociones y rompió en llanto tras el partido.

Irán volvió a marcar en el minuto 90+6, pero el gol fue anulado, complicando las posibilidades del equipo de conseguir el pase a los play-offs.

«¿Qué puedo decir? No sé por qué está pasando esto. Es simplemente mala suerte. Una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces... Espero que pasemos a la siguiente ronda y que nuestro pueblo vuelva a sentir alegría, porque merecen algo mucho mejor», dijo Rizoyon.

El futbolista destacó que los miembros del equipo dieron todo de sí en el campo y que su objetivo principal era hacer feliz al pueblo iraní.

«Lo dimos todo. Nuestro único deseo era hacer feliz a nuestra gente. Desde hace tres meses luchamos sin esperar premios ni reconocimientos. Cada jugador de este equipo es honorable, tiene un carácter fuerte y es leal a su patria», afirmó.

Rizoyon también pidió perdón a los aficionados iraníes.

«Pueblo iraní, los queremos mucho. Perdónennos. Lo único que puedo decir es: perdónennos. Todos estamos profundamente arrepentidos. Jugamos un buen fútbol, pero no sé dónde cometimos el error. Ustedes merecen lo mejor del mundo», añadió el jugador.

Cabe recordar que Irán terminó tercero de grupo con 3 puntos. Ahora, el equipo aguarda los resultados de los otros grupos para ver si clasifica a los octavos de final como uno de los mejores terceros.