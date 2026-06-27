Cabo Verde hace historia y se enfrentará a Lionel Messi y Argentina

Se ha abierto una nueva página en la historia de la Copa del Mundo: la selección de Cabo Verde se ha convertido en el país más pequeño en clasificarse para la fase de eliminatorias. Tras actuaciones sólidas en la fase de grupos, este equipo de las islas del Atlántico se enfrentará en cuartos de final al actual campeón del mundo, Argentina, y al legendario Lionel Messi. Así lo informa Goal.com.

El resultado histórico se logró tras el encuentro contra Arabia Saudita en Houston. Una vez finalizado el partido con un empate 0-0, los futbolistas se reunieron en el centro del campo para seguir con emoción el resultado del partido entre España y Uruguay a través de sus teléfonos móviles. La victoria de España clasificó a Cabo Verde a la siguiente ronda como segundo del grupo H.

Es notable que Cabo Verde haya terminado la fase de grupos invicto. Empataron 0-0 con España y lograron un resultado combativo de 2-2 contra Uruguay. Estos resultados demuestran que el equipo no llegó a los play-offs por casualidad, sino que mostró una verdadera capacidad de lucha.

Camino hacia los grandes sueños

El capitán y veterano portero de 40 años, Vozinha, no pudo ocultar sus emociones tras este éxito. Señaló que muchos no creían que los representantes de este pequeño país pudieran conseguir siquiera una victoria. Sin embargo, Cabo Verde pudo demostrar plenamente su potencial técnico y táctico en el campo.

"No hemos venido aquí solo por un empate, siempre queremos ganar. Arabia Saudita es un rival fuerte, pero tuvimos más posesión y creamos más ocasiones. Ahora, jugar contra Lionel Messi y Argentina es un sueño hecho realidad para cualquier futbolista", afirmó Vozinha en una entrevista con Goal.com.

Este logro se ha convertido en una fuente de orgullo no solo para los habitantes de las islas, sino también para la diáspora de Cabo Verde en todo el mundo. Según Vozinha, los miembros del equipo crecieron entre dificultades y aprendieron la perseverancia de sus antepasados. Este espíritu les permite luchar de igual a igual contra las grandes potencias en el campo.

¿Qué esperar del enfrentamiento con Argentina?

Aunque este partido pueda parecer un paso más para la selección de Argentina, los equipos "guerreros" como Cabo Verde siempre pueden dar sorpresas. El encuentro contra el equipo estelar liderado por Lionel Messi es considerado el partido más importante de la historia para los isleños.

Los futbolistas de Cabo Verde saltarán al campo para darse a conocer al mundo y demostrar que los países pequeños también pueden lograr grandes hazañas. Defienden no solo a su país, sino el honor de las naciones pequeñas de todo el mundo. Ahora, toda la atención se centra en el duelo entre Lionel Messi y este valiente equipo "pequeño".