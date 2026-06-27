Los gigantes tecnológicos de Asia responden a las restricciones de exportación de AI de EE. UU.

La competencia global en el campo de la AI ha pasado a una nueva etapa. Tras la prohibición impuesta por el gobierno de EE. UU. sobre la exportación de los modelos Mythos y Fable 5, los más potentes de Anthropic, las startups asiáticas han comenzado a llenar este vacío. Empresas chinas y japonesas han presentado sus propias alternativas para reducir la dependencia de las tecnologías estadounidenses. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Específicamente, la empresa 360, líder china en ciberseguridad, anunció una nueva herramienta de AI llamada Tulongfeng. Los desarrolladores afirman que este modelo puede competir plenamente con el sistema Mythos de Anthropic. Mythos es actualmente considerado tan potente y estratégico que la administración de Donald Trump ha prohibido estrictamente su salida de EE. UU.

Nuevos desarrollos en Japón y China

La startup japonesa Sakana AI también ha lanzado su modelo llamado Fugu (que significa "pez globo" en japonés). Según representantes de la empresa a TechCrunch, este modelo no solo iguala a Fable 5, sino que también tiene la capacidad de coordinar otros modelos a través de diversas API. Esto lo hace muy conveniente para sistemas de agentes complejos.

Aunque los representantes de Sakana AI califican el lanzamiento del nuevo producto coincidiendo con las prohibiciones de EE. UU. como una "coincidencia", lo promocionan en su sitio web bajo el lema "capacidades avanzadas sin riesgo de control de exportaciones". Esto promete una independencia tecnológica libre de restricciones políticas para las empresas y agencias gubernamentales de la región.

Sakana AI fue fundada en 2023 por ex investigadores de Google, Ren Ito, Llion Jones y David Ha. Sus modelos se distinguen por trabajar eficientemente con conjuntos de datos pequeños y por estar adaptados específicamente al idioma y la cultura japonesa. Esto hace que el producto sea más atractivo en el mercado local que las redes neuronales estadounidenses.

Consecuencias geopolíticas y el futuro de la AI

Aunque están surgiendo nuevos modelos, los expertos no esperan que el mercado asiático se desconecte completamente de las tecnologías de EE. UU. Ren Ito, cofundador de Sakana AI, destacó en un discurso en la cumbre del G7 que los modelos estadounidenses siguen siendo importantes para Asia, pero que Washington debe mantener el acceso tecnológico para sus aliados.

Por ahora, la situación se define de la siguiente manera:

EE. UU. bloquea los modelos de AI más potentes (Mythos, Fable 5) por razones de seguridad nacional;

China (360) y Japón (Sakana AI) lanzan rápidamente sus alternativas al mercado;

Las empresas regionales prefieren tecnologías protegidas contra las sanciones políticas;

Están surgiendo nuevos centros tecnológicos que rompen el monopolio en el campo de la AI.

Según los expertos, tales restricciones de exportación podrían, a largo plazo, reducir la cuota de mercado de las empresas estadounidenses y acelerar el desarrollo de ecosistemas de AI independientes en otros países.