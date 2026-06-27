La racha invicta de España alcanza los 34 partidos, récord batido

La selección española marcó un hito histórico al vencer 1-0 a Uruguay en la 3ª jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

Tras esta victoria, la racha invicta de «La Roja» en partidos oficiales llega a los 34 encuentros. De este modo, España ha establecido un nuevo récord mundial entre selecciones nacionales.

Hasta ahora, la mejor marca pertenecía a la selección de Brasil. Los sudamericanos permanecieron invictos en 33 partidos oficiales consecutivos entre 1993 y 1998.

España ha superado esta cifra por un partido, haciendo historia en el fútbol.

Como dato, la última vez que los españoles perdieron fue el 28 de marzo de 2023, cuando cayeron ante Escocia en la fase de clasificación para la Euro 2024.

Desde entonces, España no ha perdido ningún duelo oficial. Ahora, el equipo intentará prolongar esta racha histórica en la fase de eliminatorias de la Copa del Mundo.