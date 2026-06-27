La racha invicta de España alcanza los 34 partidos, récord batido

·4·Deportes
La racha invicta de España alcanza los 34 partidos, récord batido

La selección española marcó un hito histórico al vencer 1-0 a Uruguay en la 3ª jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

Tras esta victoria, la racha invicta de «La Roja» en partidos oficiales llega a los 34 encuentros. De este modo, España ha establecido un nuevo récord mundial entre selecciones nacionales.

Hasta ahora, la mejor marca pertenecía a la selección de Brasil. Los sudamericanos permanecieron invictos en 33 partidos oficiales consecutivos entre 1993 y 1998.

España ha superado esta cifra por un partido, haciendo historia en el fútbol.

Como dato, la última vez que los españoles perdieron fue el 28 de marzo de 2023, cuando cayeron ante Escocia en la fase de clasificación para la Euro 2024.

Desde entonces, España no ha perdido ningún duelo oficial. Ahora, el equipo intentará prolongar esta racha histórica en la fase de eliminatorias de la Copa del Mundo.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Ramin Rizoyon rompe en llanto: «Pueblo iraní, perdónennos»Ramin Rizoyon rompe en llanto: «Pueblo iraní, perdónennos»Hoy, 17:12Vozinha: «Daré todo para que Messi no me marque un gol»Vozinha: «Daré todo para que Messi no me marque un gol»Hoy, 16:57Cabo Verde hace historia y se enfrentará a Lionel Messi y ArgentinaCabo Verde hace historia y se enfrentará a Lionel Messi y ArgentinaHoy, 16:52Revelan los ingresos de Abduqodir HusanovRevelan los ingresos de Abduqodir HusanovHoy, 16:30Rudi Garcia rechaza tajantemente las críticas hacia los «veteranos» de la selección de BélgicaRudi Garcia rechaza tajantemente las críticas hacia los «veteranos» de la selección de BélgicaHoy, 16:16Cannavaro revela sus planes antes del duelo Uzbekistán-CongoCannavaro revela sus planes antes del duelo Uzbekistán-CongoHoy, 15:30
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev