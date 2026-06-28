Uzbekistán vs Congo: comienza la segunda parte, gol de Shomurodov (video)

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Uzbekistán vs Congo: comienza la segunda parte, gol de Shomurodov (video)

Ha comenzado el encuentro más decisivo e histórico de la fase de grupos de la Copa del Mundo. Ha finalizado la primera parte del duelo entre la RD Congo y la selección nacional de Uzbekistán, correspondiente a la 3ª jornada del Grupo K. Hasta ahora, nuestros representantes muestran una superioridad total en el campo.

Sardor entra en escena: gol rápido de Shomurodov

El encuentro comenzó con ataques sucesivos de nuestros jugadores. Ya en el minuto 10, el capitán y líder de nuestra selección, Eldor Shomurodov aprovechó un error de los defensores rivales para rematar con precisión y abrir el marcador — 0:1!

Tras este gol, los pupilos de Fabio Cannavaro mostraron un juego disciplinado, sin dar prácticamente opciones al rival. La primera parte terminó con una pequeña pero muy importante ventaja para nuestros representantes.

CM 2026. Jornada 3 (Final de la primera parte) RD Congo — Uzbekistán 0:1 Gol: Eldor Shomurodov (10)

Alineaciones de los equipos

Así quedaron los once iniciales de ambas selecciones que disputaron una primera parte a ritmo muy alto:

RD Congo – Mpasi, Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbuku, Mutussami, Chipenga, Sadiki, Bakambu, Vissa, Mbemba, Masuaku.
Uzbekistán – Ne’matov, Husanov, Alijonov, Ashurmatov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrullayev, Hamdamov, O‘rozov, Fayzullayev, Shomurodov.

Deseamos que nuestros compatriotas mantengan la misma pasión y el buen juego en la segunda parte para celebrar su primera victoria histórica en los mundiales. ¡Vamos, Uzbekistán!

UzbekistánR. CongoEldor ShomurodovFabio Cannavaro
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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