Mundial 2026: Alineaciones confirmadas para Colombia — Portugal

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Mundial 2026: Alineaciones confirmadas para Colombia — Portugal

Uno de los partidos centrales de la jornada 3 de la Copa del Mundo — el enfrentamiento entre las selecciones de Colombia y Portugal — está a punto de comenzar. Para este choque crucial y emocionante, los seleccionadores de ambos equipos han anunciado sus alineaciones iniciales.

El encuentro comenzará a las 04:30, hora de Tashkent.

Alineaciones de los equipos

En la siguiente tabla puede consultar la lista de jugadores que iniciarán el partido:

Colombia

Portugal

Vargas

Costa

Lukumi

Cancelo

Arias

Veiga

Puerta

Dias

Sanches

Mendes

Machado

João Neves

Lerma

Vitinha

Rodriguez

Bruno Fernandes

Arias

Felix

Dias

Neto

Cordoba

Ronaldo

Detalles del encuentro:

  • Torneo: Mundial 2026, Fase de grupos, Jornada 3

  • Partido: Colombia — Portugal

  • Hora de inicio: 04:30, hora de Tashkent

Ambos equipos cuentan con estrellas del fútbol mundial, asegurando a los aficionados un partido intenso y ofensivo. Comparte esta noticia con tus seres queridos amantes del fútbol.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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