Mundial 2026: Alineaciones confirmadas para Colombia — Portugal

Uno de los partidos centrales de la jornada 3 de la Copa del Mundo — el enfrentamiento entre las selecciones de Colombia y Portugal — está a punto de comenzar. Para este choque crucial y emocionante, los seleccionadores de ambos equipos han anunciado sus alineaciones iniciales.

El encuentro comenzará a las 04:30, hora de Tashkent.

Alineaciones de los equipos

En la siguiente tabla puede consultar la lista de jugadores que iniciarán el partido:

Colombia Portugal Vargas Costa Lukumi Cancelo Arias Veiga Puerta Dias Sanches Mendes Machado João Neves Lerma Vitinha Rodriguez Bruno Fernandes Arias Felix Dias Neto Cordoba Ronaldo

Detalles del encuentro:

Torneo: Mundial 2026, Fase de grupos, Jornada 3

Partido: Colombia — Portugal

Hora de inicio: 04:30, hora de Tashkent

Ambos equipos cuentan con estrellas del fútbol mundial, asegurando a los aficionados un partido intenso y ofensivo. Comparte esta noticia con tus seres queridos amantes del fútbol.