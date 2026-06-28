Mundial 2026: Alineaciones confirmadas para Colombia — Portugal
Uno de los partidos centrales de la jornada 3 de la Copa del Mundo — el enfrentamiento entre las selecciones de Colombia y Portugal — está a punto de comenzar. Para este choque crucial y emocionante, los seleccionadores de ambos equipos han anunciado sus alineaciones iniciales.
El encuentro comenzará a las 04:30, hora de Tashkent.
Alineaciones de los equipos
En la siguiente tabla puede consultar la lista de jugadores que iniciarán el partido:
Colombia
Portugal
Vargas
Costa
Lukumi
Cancelo
Arias
Veiga
Puerta
Dias
Sanches
Mendes
Machado
João Neves
Lerma
Vitinha
Rodriguez
Bruno Fernandes
Arias
Felix
Dias
Neto
Cordoba
Ronaldo
Detalles del encuentro:
Torneo: Mundial 2026, Fase de grupos, Jornada 3
Partido: Colombia — Portugal
Hora de inicio: 04:30, hora de Tashkent
Ambos equipos cuentan con estrellas del fútbol mundial, asegurando a los aficionados un partido intenso y ofensivo. Comparte esta noticia con tus seres queridos amantes del fútbol.
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