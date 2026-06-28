Boeing y DARPA preparan una revolución aeronáutica: el avión X-65 despliega sus alas

En el mundo de la aviación, se espera que los sistemas de control tradicionales, que han permanecido inalterados durante décadas, sean sustituidos por una tecnología completamente nueva. Los especialistas de Aurora Flight Sciences, filial de Boeing, han comenzado la instalación de las alas del vehículo no tripulado experimental X-65, desarrollado en colaboración con la agencia DARPA. Este proyecto podría cambiar totalmente la forma en que los aviones maniobran en el aire. Así lo informa Ixbt.com .

El objetivo principal del proyecto X-65 es probar la tecnología de control activo del flujo, denominada Active Flow Control (AFC). Según ixbt.com, este sistema permite controlar el avión sin piezas mecánicas tradicionales, como alerones, flaps o timones de dirección. Se espera que esta solución suponga un giro radical en la ingeniería aeronáutica.

Control mediante flujo de aire

El principio de funcionamiento de la nueva tecnología es muy interesante: se expulsa un flujo de aire comprimido a través de 14 boquillas especiales instaladas en las alas del avión. Estos flujos alteran la presión aerodinámica alrededor del avión, sirviendo para controlar su dirección. Esto reduce o elimina por completo la necesidad de piezas mecánicas móviles.

En las primeras etapas de prueba, el X-65 conservará también sus superficies de control tradicionales. Esto permitirá a los ingenieros comparar el nuevo sistema AFC con los métodos clásicos y evaluar su eficacia en tiempo real. Posteriormente, se prevé que el avión vuele únicamente mediante flujos de aire.

Especificaciones técnicas y futuro del proyecto

El vehículo no tripulado X-65 tiene un diseño peculiar: sus alas están integradas (forma de diamante), equipado con dos estabilizadores verticales y un motor a reacción. Los parámetros técnicos del dispositivo son los siguientes:

Envergadura: aproximadamente 9 metros;

Peso máximo de despegue: 3,2 toneladas;

Número de boquillas de control: 14.

El proyecto se desarrolla desde 2020 y cuenta con la financiación activa del Departamento de Defensa de EE. UU. En concreto, se han asignado 63 millones de dólares a este programa para el año fiscal 2024. Aunque los plazos se han retrasado ligeramente, los especialistas pretenden realizar los primeros vuelos de prueba en 2027.

Prescindir de piezas móviles reduce significativamente el peso total del avión y mejora su aerodinámica. Asimismo, la ausencia de sistemas mecánicos complejos facilita el mantenimiento y aumenta la fiabilidad de la estructura. Si las pruebas del X-65 concluyen con éxito, en el futuro podríamos ver aviones «sin superficies móviles» no solo en la aviación militar, sino también en la civil.