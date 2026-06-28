Mundial 2026: Uzbekistán se despide tras caer ante la RD Congo

Han concluido los encuentros de la 3ª jornada del grupo K de la Copa del Mundo de fútbol. La selección nacional de Uzbekistán sufrió una dolorosa derrota en un partido decisivo contra la RD Congo, poniendo fin a su participación en el torneo. En el segundo partido del grupo se registró un resultado inesperado.

RD Congo — Uzbekistán: dominio en la primera parte y colapso en la segunda

El encuentro comenzó muy bien para nuestros representantes. Eldor Shomurodov abrió el marcador ya en el minuto 10, dando esperanzas a la afición, pero en la segunda parte la iniciativa pasó totalmente a los africanos.

En el minuto 68, Yoan Vissa igualó el marcador desde el punto de penalti. Poco después, Mayele, que entró desde el banquillo, puso por delante a la RD Congo. En el tiempo de descuento, Vissa completó su doblete para sellar el resultado final — 3:1. Nuestros representantes terminaron el Mundial 2026 en última posición y sin puntos.

Mundial 2026. Grupo K. 3ª jornada RD Congo — Uzbekistán 3:1 Goles: Mayele (78), Vissa (68 pen, 90+1) — Shomurodov (10).

Colombia — Portugal: los gigantes conformes con el empate

En el duelo central paralelo del grupo, se enfrentaron las selecciones de Colombia y Portugal. A pesar de contar con estrellas como Cristiano Ronaldo y Luis Díaz, el encuentro terminó sin goles — 0:0. Este resultado otorgó el pase a los play-offs para ambos gigantes.

Tabla final del grupo K

Tras los partidos de la 3ª jornada, la situación del grupo quedó de la siguiente manera. Colombia, Portugal y la RD Congo avanzan a la siguiente fase:

№ Equipos PJ PG PE PP Goles Pts 1 Colombia 3 2 1 0 4:1 7 2 Portugal 3 1 2 0 6:1 5 3 RD Congo 3 1 1 1 4:3 4 4 Uzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Alineaciones y cambios:

RD Congo: Mpasi, Van-Bissaka, Tuanzebe, Mbuku (Eliya, 73), Mutussami (Bongonda, 73), Chipenga (Mukau, 73), Sadiki, Bakambu (Mayele, 51), Vissa, Mbemba, Masuaku.

Uzbekistán: Ne’matov, Husanov, Alijonov, Ashurmatov, Mozgovoy (Iskanderov, 82), Shukurov (G‘aniyev, 59), Nasrullayev, Hamdamov (Hamrobekov, 59), O‘rozov (Sergeyev, 82), Fayzullayev (O‘runov, 73), Shomurodov.

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