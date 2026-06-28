Mundial 2026: Uzbekistán se despide tras caer ante la RD Congo

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Mundial 2026: Uzbekistán se despide tras caer ante la RD Congo

Han concluido los encuentros de la 3ª jornada del grupo K de la Copa del Mundo de fútbol. La selección nacional de Uzbekistán sufrió una dolorosa derrota en un partido decisivo contra la RD Congo, poniendo fin a su participación en el torneo. En el segundo partido del grupo se registró un resultado inesperado.

RD Congo — Uzbekistán: dominio en la primera parte y colapso en la segunda

El encuentro comenzó muy bien para nuestros representantes. Eldor Shomurodov abrió el marcador ya en el minuto 10, dando esperanzas a la afición, pero en la segunda parte la iniciativa pasó totalmente a los africanos.

En el minuto 68, Yoan Vissa igualó el marcador desde el punto de penalti. Poco después, Mayele, que entró desde el banquillo, puso por delante a la RD Congo. En el tiempo de descuento, Vissa completó su doblete para sellar el resultado final — 3:1. Nuestros representantes terminaron el Mundial 2026 en última posición y sin puntos.

Mundial 2026. Grupo K. 3ª jornada RD Congo — Uzbekistán 3:1 Goles: Mayele (78), Vissa (68 pen, 90+1) — Shomurodov (10).

Colombia — Portugal: los gigantes conformes con el empate

En el duelo central paralelo del grupo, se enfrentaron las selecciones de Colombia y Portugal. A pesar de contar con estrellas como Cristiano Ronaldo y Luis Díaz, el encuentro terminó sin goles — 0:0. Este resultado otorgó el pase a los play-offs para ambos gigantes.

Tabla final del grupo K

Tras los partidos de la 3ª jornada, la situación del grupo quedó de la siguiente manera. Colombia, Portugal y la RD Congo avanzan a la siguiente fase:

Equipos

PJ

PG

PE

PP

Goles

Pts

1

Colombia

3

2

1

0

4:1

7

2

Portugal

3

1

2

0

6:1

5

3

RD Congo

3

1

1

1

4:3

4

4

Uzbekistán

3

0

0

3

2:11

0

Alineaciones y cambios:

  • RD Congo: Mpasi, Van-Bissaka, Tuanzebe, Mbuku (Eliya, 73), Mutussami (Bongonda, 73), Chipenga (Mukau, 73), Sadiki, Bakambu (Mayele, 51), Vissa, Mbemba, Masuaku.

  • Uzbekistán: Ne’matov, Husanov, Alijonov, Ashurmatov, Mozgovoy (Iskanderov, 82), Shukurov (G‘aniyev, 59), Nasrullayev, Hamdamov (Hamrobekov, 59), O‘rozov (Sergeyev, 82), Fayzullayev (O‘runov, 73), Shomurodov.

Sigan con nosotros el análisis de los demás partidos interesantes del Mundial.

UzbekistánRDCColombiaPortugalEldor Shomurodov
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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