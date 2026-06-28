Milagro tecnológico: Windows 11 ejecutado en una PC con memoria DDR1

En un mundo donde los requisitos de sistema de los sistemas operativos aumentan cada día, un entusiasta de Reddit bajo el seudónimo Omores realizó un experimento sorprendente. Logró ejecutar con éxito el último sistema operativo Windows 11 de Microsoft en una computadora con memoria RAM estándar DDR1, fabricada hace 20 años. Este proyecto demuestra no solo las capacidades del hardware antiguo, sino también la flexibilidad del software. Así lo informa Ixbt.com señala el informe.

Como base para el experimento se eligió la placa base ASRock ConRoe865PE. En su época, esta placa destacaba por soportar procesadores Intel Core 2 Duo y Core 2 Quad, además de funcionar con memoria DDR1 y tarjetas gráficas con interfaz AGP. Como procesador central se utilizó el legendario Intel Core 2 Quad Q6600, mientras que una tarjeta gráfica ATI Radeon HD 4650 AGP proporcionó la potencia gráfica. Según ixbt.com, el funcionamiento de un sistema moderno en componentes de hardware tan antiguos parecía imposible para muchos expertos.

El mayor desafío del proyecto fue lograr que la tarjeta gráfica funcionara correctamente. Para resolver este problema, Omores adaptó especialmente los controladores ATI de 64 bits lanzados en 2012 para Windows 7. Como resultado, la interfaz AGP 8x funcionó a plena capacidad y se habilitó la decodificación por hardware de videos en formato H.264, lo que permitió que la interfaz gráfica del sistema funcionara con fluidez.

Estabilidad y resultados inesperados

Los videos publicados por el autor muestran que el sistema Windows 11 abre navegadores modernos sin problemas, reproduce videos de alta calidad e incluso supera con éxito varias pruebas de 3D-benchmark. Lo más sorprendente es que esta computadora "antigua" pudo ejecutar el juego Crysis, famoso en su momento por sus exigentes requisitos de sistema. "Lo más agradable es que el sistema funciona de forma totalmente estable", destaca el autor del proyecto.

Es natural que muchos se pregunten cómo se eludieron las restricciones de UEFI y TPM 2.0 que requiere Windows 11. Omores explica que el factor clave del éxito no está en el hardware, sino en la versión elegida del sistema operativo. La edición Windows 11 IoT admite oficialmente computadoras con sistemas BIOS clásicos. Por lo tanto, la ausencia del módulo UEFI no impidió la instalación y el uso del sistema.

Esta experiencia puede ser interesante para regiones donde todavía se utilizan ampliamente equipos antiguos. Aunque este método no es muy eficiente para las tareas diarias, demuestra que los límites de trabajo de las computadoras obsoletas con el software aún no han terminado. El proyecto demostró que, con el enfoque correcto, los sistemas operativos modernos pueden vivir incluso en "hierros" de hace 20 años.

En conclusión, este proyecto tiene más interés científico y de ingeniería que utilidad práctica. Recordó a los entusiastas de la tecnología que es posible eludir restricciones y dar una nueva vida a dispositivos antiguos. Esta combinación inusual de Windows 11 y memoria DDR1 sin duda será discutida durante mucho tiempo en la comunidad IT.